Dommermuth bei Demo in Berlin dabei

Gütersloh/Berlin (dl) - Bis zu 15.000 Vertreter der Veranstaltungsbranche haben am Mittwoch in Berlin bei einer Demonstration auf ihre Existenznot seit Beginn der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Udo Dommermuth, Geschäftsführer der Gütersloher Agentur MMC, war ebenfalls in der Bundeshauptstadt.