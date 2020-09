Gütersloh (dop) - Vorbehaltlich der Zustimmung des Kulturausschusses, der am Donnerstag, 17. September, ab 17 Uhr im Konferenzraum 11 der Stadthalle tagt, sollen zum 1. Januar 2021 neue Kulturförderrichtlinien in Gütersloh in Kraft treten. Die bisherigen waren immer wieder bemängelt worden.