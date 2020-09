Für die Weiterführung stocken Stadt und Kreis ihre Finanzierung um jeweils 25 000 Euro auf. Der Beitrag Güterslohs liegt nun bei 75 000 Euro jährlich, der Kreis steuert 50 000 Euro bei. Die Kreissparkassen-Stiftung finanziert die Stelle mit 25 000 Euro. Abgewickelt wird die Finanzierung über die Pro Wirtschaft GT GmbH. Die Professur ist seit 2015 von Dr. Pascal Reusch besetzt, der Industriebetriebslehre und Produktionswirtschaft am Campus Gütersloh lehrt.

Lehre und Forschung werden gestärkt

„Mit der Verlängerung der Stiftungsprofessur werden Lehre und Forschung gestärkt. Wir freuen uns über das Vertrauen und die Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Campus“, sagt FH-Präsidentin Professor Dr. Ingeborg Schramm-Wölk. „Der Campus ist eine Erfolgsgeschichte.“ Für Bürgermeister Henning Schulz ist die Stiftungsprofessur eine sinnvolle Investition: „Das Thema Studieren in Gütersloh wächst immer weiter. Das setzt positive Impulse für unsere Stadt und deren Entwicklung.“ Gütersloh profitiere von Lehre, Forschung und den erfolgreichen Kooperationen mit regionalen Unternehmen am Campus“.

Fachhochschulstandort Gütersloh für den Kreis unverzichtbar

„Die Stiftungsprofessur ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht“, betont Landrat Sven-Georg Adenauer. Ihm sei gerade angesichts der aktuellen Corona-Situation daran gelegen, ein positives Zeichen und Signal Richtung Zukunft zu setzen. Die Stiftungsprofessur sei ein Schlüssel für mehr hochwertige Arbeitsplätze im Kreis. Auch der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Wiedenbrück, Werner Twent, sieht einen Mehrwert: „Die Ausbildung junger Menschen ist für die Kreissparkasse von besonderer Bedeutung. Und das nicht nur, um Menschen zu fördern, sondern auch, um die heimische Region und insbesondere die mittelständischen Unternehmen zu stärken.“ Wirtschaftsförderer Albrecht Pförtner ergänzt: „Der Fachhochschulstandort Gütersloh ist für uns unverzichtbar.“

Campus kooperiert mit mehr als 150 Unternehmen

427 Studierende sind am Campus in den Bachelorstudiengängen Betriebswirtschaft, Digitale Logistik, Digitale Technologien, Mechatronik/Automatisierung, Product-Service Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen sowie in den Masterstudiengängen Angewandte Automatisierung, Data Science, Digitale Technologien und Wirtschaftsingenieurwesen eingeschrieben. Alle Bachelorstudiengänge sind praxisintegriert. Der Campus kooperiert dabei mit mehr als 150 Unternehmen.