Adenauer bleibt Landrat

Adenauer setzte sich in einem von der SPD mit harten Bandagen geführten Wahlkampf durch. Zuletzt hatten Plakate der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos für Ärger und auch polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gesorgt. Die Jusos hatten über Wahlplakate von Adenauer Banner mit dem Schriftzug: „Präsentiert von Clemens Tönnies“ gehängt – sie unterstellten dem Landrat eine große Nähe zum Fleischunternehmer aus Rheda-Wiedenbrück.

Gegenüber der Wahl 2014 musste Adenauer nun spürbare Verluste hinnehmen. Damals hatte der CDU-Mann noch 61,7 Prozent der Stimmen geholt. Für Adenauer war es das zweitschlechteste Wahlergebnis als Landrat des Kreises Gütersloh. Bei seiner ersten Wahl 1999 kam er auf 54,1 Prozent der Stimmen.

Adenauer hatte das „Ergebnis so erwartet“, er sei aber„ sehr glücklich“. In der Corona-Krise habe er den Kindern und Eltern mit der Schließung von Schulen und Kitas viel zumuten müssen. Gleiches gelte auch für Landwirte wegen der Schließung des Tönnies-Stammwerks in Rheda-Wiedenbrück. Das Ergebnis von „Die Partei“-Kandidatin Moni Vorberg habe ihn „überrascht“. Er vermutet, dass sie von Protestwählern profitierte. Genau analysieren könne man dies aber erst in den nächsten Tagen.

Adenauer lag in allen Kommunen des Kreises vorne – mit zwei Ausnahmen. Weike holte in Werther, wo sie bislang als Bürgermeisterin amtierte, 50,7 Prozent. Im benachbarten Borgholzhausen lag die SPD-Kandidatin mit 45 Prozent vorne.

Mettenborg bleibt Bürgermeister in Rheda-Wiedenbrück

In Rheda-Wiedenbrück wurde trotz der Turbulenzen um Tönnies auch Bürgermeister Theo Mettenborg (CDU) im Amt bestätigt. Er kam auf 61,2 Prozent der Stimmen – ein Minus von 7,2 Prozent zur vorangegangenen Wahl.