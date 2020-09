Schulz (CDU) und Morkes (BFGT) in Stichwahl

Gütersloh (gl) - Henning Schulz (CDU), der am gestrigen Wahlsonntag nur 36,13 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte, muss am 27. September in die Stichwahl und gegen Nobby Morkes von der BfGT antreten, der sein Wahlergebnis mit 25,13 Prozent der Stimmen freudestrahlend zur Kenntnis nahm.