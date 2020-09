Wie berichtet, muss sich Jakubowski für das Erschleichen von Fördergeldern in Höhe von 1800 Euro verantworten, was für ihn möglicherweise auch strafrechtliche Konsequenzen bedeutet. „Ich stelle mich dieser Geschichte und möchte mich für meinen Fehler bei euch entschuldigen. So wie ich das auch schon bei Wilhelm Kottmann, dem städtischen Fachbereichsleiter Sport, getan habe“, lautete sein persönliches Statement vor den Vereinsvertretern.

„Ich habe Vertrauen missbraucht“

Dariusz Jakubowski ging mit dem brisanten Vorfall offen und ehrlich („Ich habe Vertrauen missbraucht“) um. So wurde sein finaler SSV-Auftritt weder ein Canossa- noch ein Schafott-Gang. Im Gegenteil: Vorstandskollege Christian Lindert dankte Jakubowski für dessen zwölfjährige Mitarbeit im Stadtsportverband („Er hat viele Projekte durchgekriegt und mit den Vereinen immer gut kommuniziert“) mit einer anerkennenden Laudatio, der allerdings auch eine kritische Anmerkung vorausging: „Du weißt ja selber, dass du großen Mist gebaut hat.“

Lindert wählte bei seiner Rede einen historischen Vergleich: „Julius Cäsar wurde von seinem eigenen Sohn verraten. Den Brutus von Dariusz kennen wir nicht.“ Ein vorzeitiger Rücktritt nach Bekanntwerden seiner Fördergeld-Affäre und dem vorherigen Ausscheiden der Vorsitzenden Gabi Neumann im Dezember 2019 wäre für den vorübergehenden Chef eine schlechte Lösung gewesen. Jakubowski, der auch als Geschäftsführer fungierte: „Dann hätten wir einen Notvorstand bilden müssen, was wahrscheinlich Chaos ausgelöst hätte. Ich bedauere übrigens, dass Gabi Neumann uns abhanden gekommen ist.“

Beginn einer neuen Ära

Nach Neumann und Jakubowski beginnt für den SSV nun eine neue Ära: Ein Geschäftsführer konnte zwar noch nicht gefunden werden – bei der Versammlung meldete sich niemand – , dafür aber ein 1. Vorsitzender: Der Gütersloher Planche-Pionier Georg Endt („Der d’Artagnan des GTV“) lässt nun auch für den SSV den Säbel rasseln. Etwas irritiert zeigte sich die Fecht-Legende über den Zwischenruf einer Teilnehmerin: „Wer ist das?“ Mit 77 Lenzen dürfte der bei zwei Enthaltungen gewählte Endt wohl der älteste Vorsitzende in der 101-jährigen Geschichte des Stadtsportverbandes sein.