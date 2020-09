Gütersloher Kanzlei klagt gegen Google

Es handelt sich um fünf Bewertungen, die kürzlich noch in Zusammenhang mit der Gütersloher Kanzlei in der Suchmaschine angezeigt wurden. Ausgedrückt wird dieses „schlecht“ mittels Sternen und Texten.

Schlechte Kommentare ohne Kontakt zur Kanzlei

Eine schlechte Bewertung allein ist zwar kein Klagegrund. „Aber die Verfasser standen nie in Kontakt zu uns“, sagt Rechtsanwalt Johannes Steiner.

Einer Aufforderung, diese augenscheinlich ungerechtfertigten und anonymen Kommentare zu löschen, sei Google zunächst nicht nachgekommen, sondern erst während des laufenden Prozesses.

„Google hat ein Spiel mit uns gespielt“

Es habe Irrungen und Wirrungen um die Erreichbarkeit des Unternehmens gegeben, das seinen US-amerikanischen Hauptsitz im Bundesstaat Kalifornien und seinen europäischen Hauptsitz in Dublin hat. „Google hat ein Spiel mit uns gespielt und immer wieder Spitzfindigkeiten in den Prozess eingebracht“, sagt Rechtsanwalt Christoph Paulin, der hauptsächlich mit dem Fall befasst war.

Einerseits sei der Internetriese schlecht erreichbar gewesen. Dann seien Zuständigkeiten hin- und hergeschoben worden. Und dass Steiner, Wecke und Kollegen ihre Aufforderung, die Daten zu löschen, per Fax geschickt hätten, habe Google auch nicht gepasst.

Berufungsfrist ist abgelaufen

Mit einem seltsam anmutenden Argument: Die darin angegebenen Links zu den schlechten Bewertungen seien zu lang, um sie abtippen zu lassen. „Eine kreative Art und Weise, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Dabei generiert das Unternehmen diese Links ja selbst. Das hat die Richterin zum Glück auch so gesehen“, betont Paulin.

45.000 Euro Streitwert hatte sie für das Verfahren festgelegt. 50.000 Euro hätte die Gütersloher Kanzlei gern gehabt. „In einem vergleichbaren Fall hat ein Arzt 10.000 Euro für eine schlechte Bewertung bei Google bekommen. Bei uns sind zehn Anwälte beschäftigt und es gab fünf schlechte Bewertungen“, argumentiert Christoph Paulin. Die Berufungsfrist sei abgelaufen.

Anwalt lobt sorgfältiges Urteil

Johannes Steiner lobt das sorgfältige Urteil zugunsten der Gütersloher Kanzlei: „Wenn ich Rechtsbeistand von Google wäre, würde ich darin wohl auch keine Lücken finden.“

Mittlerweile hätten sich drei Punkte ergeben, die Klagen gegen Google vereinfachten, berichtet Johannes Steiner. Erstens seien Klagen gegen den Internetriesen mittlerweile im Eilverfahren möglich. Zweitens habe sich die Rechtslage verfestigt. Und drittens sei mittlerweile der Google-Sitz in Irland die Adresse für Kläger in Deutschland – und nicht mehr der in den USA. „Dadurch sparen sich Kläger Übersetzungs- und Lieferungskosten“, erklärt Steiner.

„Das finden wir richtig, richtig gut“

Das Unternehmen werde immer mehr ins Rampenlicht gezerrt. „Das finden wir richtig, richtig gut.“