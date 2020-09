„Wir sind zentrale Anlaufstelle und beraten, welche Beratungsangebote und Begleitungsmöglichkeiten es für unterschiedliche Situationen gibt“, erklärt Nicole Beugholz, Heilerziehungspflegerin und Bereichskoordinatorin. Sie ist in der Anfangsphase dienstags, mittwochs und donnerstags, an der Blessenstätte anzutreffen.

„Die Corona-Pandemie hat auch uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“

Gemietet hat Bethel regional die Räumlichkeiten bereits im vergangenen Jahr. „Wir wollten viel eher starten“, sagt Iris Quentmeier, Bereichsleitung Unterstütztes Wohnen in Steinhagen und des Begegnungszentrums in Halle. „Die Corona-Pandemie hat auch uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Und auch in den kommenden Wochen und Monaten wird erst einmal nichts so sein, wie geplant. „Wir wollen eine Anlaufstelle mit einem niedrigschwelligen Angebot direkt in der Innenstadt etablieren“, erläutert Nicole Beugholz. Eigentlich soll die Tür von Bethel regional geöffnet sein, so dass jeder, der sich über das Angebot informieren möchte, einfach auf ein persönliches Gespräch vorbeikommen kann. „Das ist wegen der Corona-Schutzmaßnahmen im Moment nicht möglich“, betont Nicole Beugholz.

Das Interesse an der Beratungsstelle ist groß

Dabei ist das Interesse an der Beratungsstelle groß. Bei der Einrichtung der Räume seien sie immer wieder von Passanten angesprochen und gefragt worden, was denn an der Stelle geplant sei, erzählt Iris Quentmeier.

Die erste Kontaktaufnahme sollte am besten per E-Mail erfolgen, rät die Bereichskoordinatorin. Dann könne sie sich melden und einen Termin für ein Gespräch vereinbaren. Auch telefonisch sei eine Terminabsprache möglich.

In den kommenden Wochen sollen die ersten Interessenten gefragt werden

Sie selbst habe sich schon an Klienten gewendet, die von Bethel regional bereits in Gütersloh betreut würden. Dazu gehören unter anderem eine unterstützte Wohngruppe, eine Außenwohngruppe im Suchtbereich und die Jugendhilfe mit Sitz an der Englischen Straße. „Wir wollen an unserem neuen Standort auch feste Kurse etablieren, die zum Beispiel dabei helfen, sich wieder an eine feste Tagesstruktur zu gewöhnen“, sagt Iris Quentmeier.

In den kommenden Wochen sollen die ersten Interessenten gefragt werden, welche weiteren Angebote sie überhaupt benötigen, damit das Team von Bethel regional so zielgerichtet wie möglich arbeiten kann.