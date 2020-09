Gütersloh (ei) - Fünf Verletzte hat am Sonntag um 11 Uhr ein schwerer Unfall auf der A 2 in Richtung Dortmund in Höhe der Neuenkirchener Straße gefordert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der polnische Fahrer eines Kleinbusses die Geschwindigkeit eines vor ihm fahrenden Ford Fiesta unterschätzt.

Von