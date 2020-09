Bereits im Oktober hatte der Netzbetreiber Amprion mit den Vorbereitungen für den Bau der umstrittenen Trasse begonnen. Im Juli startete die Errichtung der ersten Masten vor der Brennerei Clüsener an der Haller Straße („Die Glocke“ berichtete). Anwohner und die Initiative Biss in Isselhorst versuchen seit Jahren, den Bau der Höchstspannungsleitung zu verhindern und setzen sich für eine Erdverkabelung ein.

Arbeiten verlaufen problemlos

Projektleiter Sven Eilers vom Netzbetreiber Amprion zeigte sich am Sonntag gegen 11 Uhr zufrieden mit dem Ablauf der Arbeiten und dem Ergebnis. Zunächst wurde die Autobahn gegen 9 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nach gut 20 Minuten wurde die Strecke für den Verkehr zunächst wieder freigeben. Für die Arbeiten war der Überholfahrstreifen den gesamten Sonntagvormittag über gesperrt. Nennenswerte Verkehrsbehinderungen blieben aus. Auch die Vollsperrung um 9 Uhr zog nur für wenige hundert Meter Stau in beide Richtungen nach sich, der sich nach Öffnung der Fahrbahn schnell wieder auflöste.

Überraschte Autofahrer

Polizeibeamte nahmen den Verkehr an den Auffahrten Halle und Künsebeck auf und verlangsamten ihn, ehe er in einem Sicherheitsabstand komplett gestoppt wurde. Viele Autofahrer wussten nicht, warum sie plötzlich auf der Autobahn standen. Zwar hatten Polizeibeamte den ersten im Stau stehenden Fahrzeuglenkern das Prozedere erläutert und gebeten, die Information weiterzugeben, doch das klappte nicht optimal. Dafür ging es schnell weiter.

Vorseile für die Höchstspannungsleitung

Mit gut 20 Minuten Verspätung konnte dann die Vollsperrung – die für 10 Uhr vorgesehen war – beginnen, weil sich die Beamten der Autobahnpolizei um zwei Fahrzeuge kümmern mussten, die sich nicht mehr starten ließen. Eine Osnabrücker Cabriofahrerin und ein österreichischer BMW-Fahrer blieben mit ihren Autos liegen. Die Cabriofahrerin wurde von anderen Verkehrsteilnehmern vom Hauptfahrstreifen auf den Seitenstreifen geschoben. Der BMW wurde abgeschleppt. Dann sperrte die Polizei die Autobahn erneut. Nun zogen die Arbeiter die Vorseile für den Neubau der Leitung von Hesseln nach Blankenhagen. Gegen 11 Uhr wurde die A 33 in beide Richtungen wieder freigegeben.