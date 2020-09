Wahllobby in der Gütersloher Stadthalle

Gütersloh (gl) - Am Sonntag, 27. September, wählen die Gütersloherinnen und Gütersloher den Bürgermeister. In der Stichwahl treten Amtsinhaber Henning Schulz für die CDU und Norbert Morkes für die BfGT an. Mit dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr beginnt die Stimmenauszählung.