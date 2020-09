Gütersloh (gl) - Am Städtischen Gymnasium in Gütersloh ist eine dritte Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Schulleiter Axel Rotthaus am Dienstag mit. Als Folge befinden sich aktuell 152 der 170 Schülerinnen und Schüler des zwölften Jahrgangs in Quarantäne.