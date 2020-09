Stefan Salzmann an Spitze des Presbyteriums

Stefan Salzmann löst Pfarrer Eckhard Heidemann im Amt ab, der sich jetzt wieder auf die pastoralen Aufgaben in der Region Nord konzentrieren wird. Alle zwei Jahre wird ein neuer Vorsitzender für das Presbyterium gewählt. In diesem Jahr stellte sich Stefan Salzmann der Kandidatur. „Ich habe aber im Gremium keine Weisungsbefugnis. Auch als Vorsitzender habe ich nur eine Stimme von insgesamt 35“, erklärt er. Und betont, dass er Überzeugungsarbeit leisten müsse, wenn er mit dem Presbyterium Veränderungen durchsetzen und Entscheidungen treffen wolle. „Der Vorteil des Vorsitzenden ist allein der Informationsvorsprung, den man in dem Amt hat“, ergänzt Eckhard Heidemann. Man sei in alle laufenden Prozesse eingebunden.

Grundlegende Fragen zur Neuausrichtung

Stefan Salzmann kam 1997 nach dem Vikariat in Westerkappeln nach Gütersloh und konzentrierte sich bisher in der Region Süd auf die pastoralen Aufgaben.

Er will auch als Vorsitzender des Presbyteriums weiterhin als Pfarrer wirken. Unterstützung erhält er von Kerstin Jacobsen, die mit einer halben Stelle als Pfarrerin für die Region Süd eingesetzt wird.

Rund 20 000 Gemeindeglieder gehören zur Kirchengemeinde. Das Presbyterium ist das Leitungsorgan. Die ehrenamtlich Engagierten werden in vierjährigem Turnus gewählt. Sie verantworten auch Personal- und Finanzentscheidungen.

Stefan Salzmann will in den kommenden zwei Jahren im Presbyterium vor allem grundlegende Fragen zur Neuausrichtung der Kirche bearbeiten. Alltägliche Aufgaben sollten mehr auf die Verwaltung übertragen werden. Das aus Ehrenamtlichen zusammengesetzte Leitungsgremium könne sich dann auf inhaltliche Fragen konzentrieren.

Finanzen bleiben aktuelles Thema

Es sei ein guter Zeitpunkt, solche Veränderungen in Angriff zu nehmen, sagt Eckhard Heidemann bei der offiziellen Vorstellung seines Nachfolgers. Die drei Bauprojekte, die Heidemann in den vergangenen zwei Jahren beschäftigt haben – Umbau der Immobilien an der Kirchstraße sowie die Neubauten Am Bachschemm und an der Königstraße – seien abgeschlossen. Das Thema Finanzen der Kirche bleibe aber weiterhin aktuell.

Dialog verstärken und Raum zum Innehalten schaffen

Stefan Salzmann erklärt, er schätze die kreative Lebendigkeit an vielen Orten in der Kirchengemeinde, den Einsatz der Gemeindeglieder in unterschiedlichen Bereichen. „Auf der anderen Seite gibt es eine Schwerfälligkeit in manchen Dingen.“ Gerade durch die Unsicherheit, die die Corona-Krise auslöse, entstehe vielleicht der Wunsch, das festzuhalten, was man habe. „Aber wir müssen einen neue Rolle im gesellschaftlichen Miteinander finden“, betont Salzmann. Er wolle als Vorsitzender des Presbyteriums vorantreiben, was schon begonnen habe. „Wir werden als Kirche in der Stadtgesellschaft angefragt“, sagt er. Dieser Dialog solle weiterentwickelt werden. Wichtig sei aber auch, dass Kirche Räume zum Innehalten schaffe, zum Atmen. „Es ist unsere Aufgabe, Menschen, die sich engagieren, in ihrem Einsatz zu stärken.“