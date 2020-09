45 Jahre haben June und Johnny gemeinsam auf der Bühne gestanden, davon 35 als streitbares, aber liebendes Ehepaar. „Me & Mr. Cash“, das Stück von und mit Lucie Mackert und Roman Roth, eine Co-Produktion des Theaterhauses Stuttgart mit dem Theater Gütersloh, eröffnete am Dienstag im weißen Würfel am Hans-Werner-Henze-Platz die neue Spielzeit.

„Wir sind wieder da, endlich. Aber in einer Form, wie es sie noch nicht

Tipp:

Weitere Vorstellungen von „Me & Mr. Cash“ gibt es am Donnerstag, 24. September, sowie am 23. und 24. Oktober und auch am 11. und 12. Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr. Karten für die Aufführungen sind im Vorverkauf bei Gütersloh Marketing, Tel. 05241/2113636, erhältlich.

gegeben hat“, begrüßte Theaterleiter Christian Schäfer das wegen der Corona-Abstandsregeln spärliche Publikum. „Sie müssen jetzt ein Publikum aus 530 Gästen darstellen.“ Was nicht schwer fällt, denn mitreißende Ohrwürmer und entblößte Legenden über das Leben des Entertainers Johnny Cash bereiten den Besuchern zwei abwechslungsreiche Theaterstunden.

Lucie Mackert, mit der Schäfer schon bei seinen Eigenproduktionen „Der letzte Cowboy“, „Raushauen“ und „Loreley“ zusammenarbeitete, tritt als June Carter zunächst kokett vor die Rampe und gibt die unabhängige Künstlerin, die in den USA der 1960er-Jahre umstritten ist. Mit zwei Kindern aus zwei geschiedenen Ehen gilt sie als lasterhaft. Eine Sängerin, die mit fünf Männern monatelang auf Tour ist und mit einem Junkie zusammenlebt. Geht sie sonntags in die Kirche, spürt sie selbst in der letzten Reihe die Blicke der Gemeindeglieder. „Hinterkopfblicke“ nennt sie diese Ahnungen und erfühlt den in der Luft liegenden Vorwurf der Schande, mehr zu wollen als ihr zusteht – „und sei es ein zweites Stück Kuchen“. Ihr bleibt nur, die Schürze umzulegen und ihre künstlerische Eigenständigkeit aufzugeben. So ist der Deal.

Von nun an kümmert sich Johnny also um die Geschäfte. Roman Roth, Fernsehgesicht aus mehr als 30 Produktionen, geht wunderbar in dieser Rolle auf. Er gibt unterstützt vom Gitarristen Thomas Maos den realistischen und authentischen Erzähler, berührt mit Cashs Songs, tröstet und gibt Hoffnung. Er lebt auf der Bühne den Business-Mann ebenso wie den Tablettenabhängigen. Hält den Kopf hoch, bis in ihm und um ihn herum die Welt kollabiert und seine Stimme brüchig wird. Mehrere Entzugstherapien helfen ihm wieder auf – und auch Junes Fürsorge, die ihm zu neuen Energien verhilft.

„Es ist eine gute Geschichte, auch wenn sie nicht zu 100 Prozent der Wahrheit entsprechen muss, um eine gute Geschichte zu sein“, heißt es am Ende.