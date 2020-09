Neuer Leiter fürs Stadtmuseum gesucht

„Das ist eine vollkommen unspektakuläre Personalentscheidung, kein großer Bruch und eigentlich auch nichts für die Öffentlichkeit“, sagt Giesbert Nunnemann, Vorsitzender des Heimatvereins.

Vor zwei Wochen sei er über den Entschluss informiert worden, erklärt Dr. Jungbluth auf Anfrage dieser Zeitung. Zwar habe es in der Vergangenheit immer mal wieder wegen Fragen der Finanzen, Personalführung oder auch der Planung „geknirscht“, aber da sei nichts gewesen, was ihn bezüglich seiner Stelle bedenklich gestimmt hätte. „Mein Gefühl ist jetzt neutral: Ich gehe weder im Guten, denn ich habe schon sehr gern im Stadtmuseum gearbeitet. Noch gehe ich im Schlechten, weil ich nicht nachtreten möchte.“

Jungbluth hatte die Leitung des Museums 2017 von Dr. Rolf Westheider übernommen, der ihn für den Posten vorgeschlagen hatte. Man kannte sich, weil Jungbluth schon als freiberuflicher und konzeptioneller Berater im Haus tätig war. Der promovierte Historiker hatte sich darüber hinaus einen Namen als Autor und Gutachter sowie ab 2011 als Programm-Manager im Bereich Bildung der Hamburger Körber-Stiftung und ab 2015 als Varusschlacht-Pressereferent in der Osnabrücker Land GmbH gemacht.

Ob er demnächst wieder als Freiberufler unterwegs sein wird, oder aber seine Kontakte in der OWL-Museumslandschaft für eine neue Leitung nutzt, werde sich zeigen. „Für beide Optionen habe ich jetzt mit den Gütersloher Erfahrungen einen besseren Stand“, sagt Jungbluth.

„Wir trennen uns ja nicht im Streit“, betont Nunnemann und spricht ebenfalls von Optionen: „Warum sollte Jungbluth nicht demnächst museumspädagogisch für uns tätig werden?“

Dünne Personaldecke

Das aber dürfte nicht die einzige Baustelle im Bereich Personal für den Heimatverein sein. So wurde der Historikerin Vera Breitner, die seit Jahresanfang als kommissarische Leiterin den in Elternzeit befindlichen und nur noch mit einer Viertelstelle im Museum tätigen Jungbluth unterstützen sollte, noch während ihrer Probezeit entlassen. „Coronabedingt war das Museum wochenlang zu, es gab keine Ausstellungen. Da brauchten wir auch keine Leitung“, erklärt Nunnemann mit Blick auf die Kosten.

Von sich aus gekündigt hatte bereits im Vorfeld die Sekretärin, deren Job bis heute nicht wieder besetzt wurde und deren Aufgaben offensichtlich teils von Jungbluth, teils von Mitgliedern des Heimatvereins erledigt worden sind.

Vorstand steht ohne Entlastung da

Wie man hört, gibt es unter den Mitgliedern des Heimatvereins aber einige Irritationen. So ist der laut Satzung eigentlich sechsköpfige Vorstand seit dem 2016 überraschend erfolgten Ausstieg der Ehrenvorsitzenden Renate Horsmann noch immer nur mit fünf Personen besetzt. Dann hat der aktuelle Vorstand auf der letzten, coronabedingt schon länger zurückliegenden Mitgliederversammlung wegen eines angeblichen Formfehlers im Rechenschaftsbericht keine Entlastung erhalten. Und es wurden schon seit Monaten keine Beiträge mehr eingezogen.

„Den Formfehler nehme ich auf meine Kappe“, sagt Nunnemann. Und was die Beiträge angehe, so sei der Computer mit dem gesamten Mitglieder-Datenbestand komplett abgestürzt und sämtliche Daten seien verloren gegangen. Das alles wieder aufzuarbeiten, habe eben gedauert. Demnächst würden die Beiträge aber abgebucht.

Nichtsdestotrotz blickt der Heimatvereinsvorsitzende in Bezug auf den Museumsbetrieb positiv in die Zukunft: „Wir werden jetzt die Leiterstelle ausschreiben. Die aktuellen Ausstellungen laufen gut und sind bis ins kommende Jahr verlängert worden und außerdem hat Dr. Jungbluth schon die Planungen für 2021 in Angriff genommen.“