Bevor der Baubeschluss gefasst werden kann, sollen in einer kleinen Arbeitsgruppe, die sich aus Mitgliedern des Bildungsausschusses, des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Immobilienwesens sowie der Verwaltung zusammensetzt, noch einige Details beraten werden. Diesen Vorschlag machte der Beigeordnete Andreas Kimpel in Vertretung für die Baudezernentin in der Ausschusssitzung.

Diskussion um andere Standorte

Vor dem einstimmigen Beschluss gab es noch eine Diskussion darüber, ob die anderen Grundschulen benachteiligt würden, wenn dort notwendige Erweiterungen in Holzmodulbauweise ausgeführt würden. Dr. Martin Goecke (SPD) erklärte, der Standard der Heidewaldschule müsse auch für die anderen Grundschulen erreicht werden – nicht sofort, aber zu einem späteren Zeitpunkt.

Holzmodule keine Allheilmittel

Auch Norbert Bohlmann (UWG) betonte, es sei nicht fair gegenüber den anderen Schulen, wenn in der Grundschule Heidewald ein deutlich höherer Standard umgesetzt werde als an anderen Standorten. Die Holzmodulbauweise sei kein Heilmittel für alles. Kostenvorteile habe sie zum Beispiel nicht. Aber auch Bohlmann sprach sich dafür aus, den Entwurf des Büros Melisch umzusetzen. Diesen Ausführungen schloss sich auch Manfred Reese (Linke) an.

Sanierungsmaßnahmen am Altbau noch einmal prüfen

Nils Wittenbrink (CDU) erklärte, die Grundschule Heidewald sei als Förderschule ein Sonderfall. Dort müssten zusätzliche Einrichtungen vorhanden sein, die in den anderen Schulen nicht benötigt würden. An der Heidewaldschule könne lediglich bei der Sanierung des Altbaus noch einmal geprüft werden, ob alle Maßnahmen, die im Entwurf aufgezeigt würden, sofort umgesetzt werden müssten. Kimpel warnte davor, eine Polarisierung zwischen den Schulen heraufzubeschwören. Alle Grundschulen sollten gut versorgt werden, egal, ob in herkömmlicher oder in Holzmodul-Bauweise.

Entscheidung in Ratssitzung Ende Oktober

Birgit Niemann-Hollatz (Grüne) betonte, die Grünen würden sich für den Melisch-Entwurf aussprechen. Und es müsse endlich eine Entscheidung getroffen werden, damit die Umsetzung zügig vorangehen könne. Nach dem einmütigen Beschluss am Donnerstag soll die Arbeitsgruppe in den nächsten Tagen zusammengerufen werden. Wenn die Verwaltungsvorlage bis zum Ende der Herbstferien vorliege, könne der Rat in der Sitzung am 30. Oktober darüber entscheiden, schlug Dr. Susanne Kohlmeyer (SPD), Vorsitzende des Bildungsausschusses, vor.