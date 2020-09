Das teilt die Verwaltung mit. Hentschel ist seit 2015 bei der Stadt Gütersloh und bislang als Klimaschutzmanager im Fachbereich Umweltschutz aktiv. „Mit der direkten Anbindung des Klimaschutzbeauftragten an die Erste Beigeordnete stellen wir sicher und machen zugleich deutlich, dass Klimaschutzthemen innerhalb der Stadtverwaltung kurze Wege und eine hohe Präsenz haben“, betont Henning Schulz. „Wir wollen mit dieser Aufwertung dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ebenso Rechnung tragen wie den weitgehenden Beschlüssen des Stadtrats.“

Maßnahmen schneller umsetzen

Umweltdezernentin Christine Lang ergänzt: „In der Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe, die von vielen Fachbereichen umgesetzt werden muss. Das kollidiert aber häufig im Alltag. Die direkte Anbindung des Klimaschutzbeauftragten an die Erste Beigeordnete sowie eine große Nähe zum Verwaltungsvorstand sollen zeitnahe Führungsentscheidungen ermöglichen, damit Klimaschutzmaßnahmen innerhalb der Gesamtverwaltung stringenter umgesetzt werden können.“

Werbung für erneuerbare Energien

In der Anfang September im Umweltausschuss präsentierten CO2-Bilanz der Stadt sind lokale Erfolge wie der Ausbau der erneuerbaren Energien bereits deutlich zu erkennen. Auch ist es Gütersloh gelungen, das Wachstum der Bevölkerung bei den CO2-Emissionen zu kompensieren. Der Wirtschaft ist es gleichzeitig gelungen, ihre Emissionen bei steigender Produktion konstant zu halten. Helmut Hentschel (61) wirbt bei Bürgern und Unternehmen unermüdlich für den Einsatz erneuerbarer Energien. Für die städtische Klimaschutzarbeit will er Beratungen, Veranstaltungen, Kampagnen und das städtische Förderprogramm weiterführen.

Förderung der energetischen Sanierung

Darüber wurden in diesem Jahr bislang mehr als 100 Maßnahmen zur Nutzung von Solarenergie und zur energetischen Modernisierung von Wohngebäuden gefördert. Ein wichtiges Projekt werde die Umsetzung der 2019 vom Umweltausschuss beschlossen „4 plus 2“-Schwerpunktmaßnahmen werden, die Grundlagen für eine klimagerechte Stadtplanung und Wärmeversorgung schaffen sollen.

Ausbildung im Steinkohlebergbau

Helmut Hentschel kennt CO2-Emission und Klimawandel aus mehreren Perspektiven – aus seiner Ausbildung im Steinkohlenbergbau, vom Bergsteigen und besonders intensiv seit seinem Berufswechsel in den Klimaschutz vor zehn Jahren. Privat gilt für ihn, schon jetzt so zu leben, wie es nach seiner Überzeugung mittelfristig Standard werden wird: Wohnen in einem Effizienzhaus, mobil unterwegs mit Elektro-Auto und Bahn. Und die nicht vermeidbaren Emissionen kompensiert der Klimaschutzbeauftragte über die eigene Stromerzeugung mit Photovoltaik.