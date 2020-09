Körperverletzung und Verstoß gegen Waffengesetz: Polizei durchsucht Wohnungen

Am vergangenen Freitag (18 September) meldeten sich Zeugen bei der Polizei. Sie beobachteten eine Ansammlung an einer städtischen Unterkunft an der Luise-Hensel-Straße und gaben Hinweise, Schüsse gehört zu haben. Vor Ort traf die Polizei geschätzte 50 Personen an, von denen sich ein Teil vor Eintreffen der Beamten bereits entfernt hatte.

Sie machten nur zögerliche Angaben zu den Streitigkeiten, die Gegenstand der Ermittlungen sind. Am Einsatzort fand die Polizei drei unterschiedliche Patronen, bei denen es sich nicht um Schreckschussmunition handelte. Zugehörige Waffen fanden die Beamten nicht. Drei Männer im Alter zwischen 19 und 29 Jahren wurden leicht verletzt, am Abend meldete sich ein 20-Jähriger im Krankenhaus mit oberflächlichen Schnittverletzungen.

Vier Wohnungen werden durchsucht

Am darauffolgenden Samstag meldeten Zeugen erneut mehrere Männergruppen, teilte die Polizei weiter mit. Dabei konnten die Männer den sich rivalisierenden Gruppen vom Freitagabend zugeordnet werden. Die Beamten der Polizei Gütersloh forderten Verstärkung aus umliegenden Behörden an. Sie waren vermehrt polizeilich präsent, um Straftaten zu verhindern.

Nach den Auseinandersetzungen ermittelt die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft in diesem Fall. Mit Unterstützung von Spezialeinheiten wurden am frühen Freitagmorgen vier Wohnungen in Gütersloh durch ein Polizeigroßaufgebot durchsucht und verstärkte Präsenz im Stadtgebiet gezeigt. Ersten Ergebnissen nach wurden weder Personen noch Waffen gefunden. Weitere Details zu den Durchsuchungen wurden vorerst nicht genannt.

Die Ermittlungen in dem umfangreichen Verfahren dauern an. Weiterhin bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter 05241/86 90 zu melden.