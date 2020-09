Musikverein: Matan David gibt den Takt an

Sie tritt die Nachfolge von Elmar Westerbarkey an, der den Taktstock im März nach 15 Jahren wegen anderweitiger Verpflichtungen abgegeben hatte. Unter ihm hatte sich der Musikverein zu einem sinfonischen Blasorchester entwickelt. Die Besetzung stieg von 40 auf fast 70 Musiker. Kontrabass, Baritonsaxofon, Bassklarinette, Fagott, ein vollständiger Hornsatz sowie Oboe und Englischhorn – all diese Instrumente gehören mittlerweile zum Klangbild der Avenwedder, die nicht von ungefähr beim Deutschen Musikwettbewerb in der Höchststufe mit sehr guten Bewertungen abschneiden.

„Das Niveau ist hoch, der Klang gefällt mir gut und die Musiker sind sehr diszipliniert“, lobt denn auch Matan David. „Und im Gegensatz zu anderen

Orchestern muss man sich hier keine Gedanken um Nachwuchsmusiker machen, die sind dank des Jugendmusikkorps da.“ Deshalb – und weil sie viel Potenzial im Musikverein wittert – hat sich die aus Holon stammende 41-jährige Israelin, die mit 16 Jahren aufs Musikkonservatorium kam, sich während ihres Militärdienstes in Israel zur Musikpädagogin für Blasinstrumente ausbilden ließ, danach ein Klarinettenstudium an der Jerusalemer Musikakademie absolvierte und in diversen Kammer- und Sinfonie-Orchestern ihrer Heimat spielte, entschlossen, die Leitung zu übernehmen. Sie setzte sich unter 13 Bewerbern, von denen drei zum Auswahldirigat eingeladen wurden, durch.

„Uns war nicht nur das musikalische Knowhow wichtig“, erklären der Vereinsvorsitzende Sebastian Pähler und Pressesprecher Peter Wiese. „Wir brauchen jemanden, der uns sowohl weiterentwickelt, als auch jemanden, der bereit ist, unser Alltagsgeschäft vom Fronleichnamskonzert bis zu Schützenfest- und Weihnachtsmarktauftritten mitzutragen, der gleichermaßen auf die Musiker und Menschen zugeht. Und das erfüllt Matan David“. Ein Kompliment, das die Dirigentin bei der Probe am Donnerstagabend in der großen Halle der Firma Rippert in Clarholz lächelnd annahm. Zwar habe sie noch nie auf einem Schützenfest vor vielen Uniformierten dirigiert, aber als Militärmusikerin schon so manchem ausländischen Gast am israelischen Unabhängigkeitstag den Marsch geblasen – im wahrsten Sinn des Wortes.

Vielfalt ist ihre Stärke

Dabei ist David keineswegs auf laute Töne festgelegt. Im Gegenteil. 2004 kam sie nach Deutschland, um an der Musikhochschule in Detmold ihre Kenntnisse in Klarinette zu vertiefen und ihre stilistische Ausprägung zu festigen. Ihre Diplom-Abschlussnote: sehr gut. Und auch ihr Studium der Kammermusik, das sie als einzige Bläserin der Hochschule in der Klasse des international gefeierten Auryn-(Streich-)Quartetts absolvierte, schloss sie vorbildlich ab. 2012 gründete die schon mehrfach ausgezeichnete Matan David ihr eigenes, das Euphoria Ensemble. Und damit nicht genug, übernahm

sie 2013 noch die Leitung des Symphonischen Blasorchesters Oerlinghausen und wurde 2015 zur Beauftragten für Musik und Liturgie in der jüdischen Gemeinde Celle. Vielseitigkeit ist offensichtlich ihre Stärke.

In Avenwedde will die Musikerin nun zunächst einmal die Stärken und Schwächen der einzelnen Register kennenlernen und „mal schauen, was da so alles im Notenschrank liegt und welche neuen Iden mir einfallen“. Daraus werden künftige Programme erstellt. Dass Matan David beim Probedirigat das klanggewaltige „Panta Rhei“ von Markus Götz als Pflichtaufgabe und ein Rolling-Stones-Medley als Kür absolvierte, markiert ihre Bandbreite.

Streng, aber auch geduldig und kooperativ

„Larifari wird es bei mir nicht geben“, betont die Dirigentin. Und: Ja, sie sei streng, aber auch geduldig und kooperativ. Und das wird jedem klar, der sie bei einer Probe beobachtet. So wie jüngst in der Clarholzer Halle der Firma Rippert, die dem Musikverein in Corona-Zeiten kostenlos als Probenraum zur Verfügung steht. Auf dem Probenplan steht unter anderem Bachs Toccata in D. „Die Posaunen müssen lauter klingen. Der Ton muss länger gehalten werden. Das soll wie eine Orgel klingen: mächtig und großartig.“

Und tatsächlich, am Ende füllt Bachs klingende Majestät – ohne Verlust der feinen Nuancen – die große Halle tatsächlich aus. Man darf gespannt sein aufs erste Konzert des Musikvereins unter der Leitung von Matan David.