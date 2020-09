Was Gütersloh von Oldenburg lernen kann

Dort hatte ein Saturn-Elektromarkt dauerhaft geschlossen. Der Architekt und Projektentwickler Alexis Angelis baut diesen Leerstand aktuell zu einem Haus der Begegnung um. In einer Onlinekonferenz am Freitagabend berichtete er etwa 60 Mitgliedern der Gütersloher Stadtgesellschaft von seinen Erfahrungen mit dem Wandel in Oldenburg.

Digitalisierung und das Coronavirus verändern den Handel

„Core wird ein Ort für Visionen – ein urbanes Kollektiv mit Raum für Co-Working, Streetfood, Veranstaltungen und Events. Arbeit und Freizeit soll dort neu erlebt werden können“, berichtete Angelis. Sein pulsierender Kern aus innovativer Wirtschaft und Forschung, Gastronomie und Kultur werde offen für alle sein, denn Core verbinde Menschen und Ideen miteinander. Angelis sieht Core als Denkfabrik, auch Thinktank genannt, und Mittelpunkt eines Netzwerks.

Die durch die Digitalisierung ausgelöste globale Konkurrenz verändere den Handel und Corona verstärke diese Entwicklung. „Der damit einhergehende Wertewandel soll möglichst viele einschließen. Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur müssen ihre Kräfte bündeln, um wieder attraktive Innenstädte zu schaffen.“

Flexibel buchbare Arbeitsplätze auf 2500 Quadratmetern

Core ist bereits in der Umsetzungsphase. Mit der Oldenburgischen Landesbank steht dort ein Hauptmieter bereit. Auf 2500 Quadratmetern im Obergeschoss werden außerdem 150 flexibel buchbare Arbeitsplätze, sogenannte Co-Working-Spaces, eingerichtet. Im Erdgeschoss wird es in gleicher Größenordnung eine Community Space genannte Markthalle mit Platz für Präsentationen und Veranstaltungen geben.

„Wir denken, dass wir heute einen inspirierenden Impuls für die gesellschaftliche Diskussion anregen,“ erklärte Bürgermeister Henning Schulz (CDU) einleitend und verwies auf den Digitalen Aufbruch mit seinem Denklabor zur Zukunft der Arbeit. Dort sei andiskutiert worden, was die Digitalisierung und die Entgrenzung von Raum und Zeit, bedeuten können.

Dem Denklabor fehlt es noch an Bürgerbeteiligung

„In Zukunft könnte es zwischen dem angestammten Arbeitsplatz und dem Home-Office Orte geben, die es uns ermöglichen, den Arbeitsplatz nicht am häuslichen Küchentisch einrichten zu müssen“, lenkte Schulz den Blick auf neue Chancen und Möglichkeiten. „Wir werden vielleicht neue Orte vorfinden, die auch in der Innenstadt liegen können, die Teil eines neuen Themenspektrums bei der Nachnutzung des Karstadtkomplexes sein können.“

Bei dem aktuellen Denklabor handele es sich noch nicht um die hochpartizipative Bürgerbeteiligung, „wie wir sie uns für Karstadt und die Entwicklung der Innenstadt wünschen und intern vorbereiten“.

Die Ähnlichkeiten zwischen Gütersloh und Oldenburg

In Oldenburg sind die Gegebenheiten mit der Gütersloher Situation nur in Teilen vergleichbar. Dort haben Hochschulen und Forschungseinrichtungen ihren Sitz, zahlreiche Firmen arbeiten zum Thema regenerative Energie. Die Meeresforschung hat einen Spitzenplatz, ein IT-Campus ist geplant, der Medizinsektor entwickelt sich rasant – in Oldenburg gibt es eine weitläufige Szene zukunftsorientierter Aktivitäten.

Was fehlt, ist ein Ort, an dem sich Akteure vernetzen können. Aber anders als der ehemalige Saturn in Oldenburg ist das Karstadt-Grundstück der Kern der Gütersloher City – und birgt zahlreiche Standortvorteile. „Gesucht werden muss deshalb ein Gütersloher Weg“, wie es ein Teilnehmer im Online-Chat formulierte.

Vom Schwimmbad auf dem Dach zum Discounter im Parterre

Was der enthalten könnte, benannten die Teilnehmer des Denklabors in kurzen Stichworten. Von Kreativräumen über offene Kinderbetreuung und Räumen für das Homeoffice reichten die Anregungen – bis hin zu einem Schwimmbad auf dem Dach oder einem günstigen Lebensmittel-Discounter im Parterre. Ebenfalls häufig vermisst: Begegnungsräume für Arbeiten, gesellschaftliche Treffen, Spiele sowie spontane Musik- oder Kunstgruppen. Dabei sollte all das einfach und unkompliziert umzusetzen sein.

„Die Innenstadt als gemeinsamen Lebensraum für viele Menschen sehen – zwar nicht mehr zum Shoppen, sondern für gemeinschaftliches Erleben, Lernen oder Tun“, so klang es im anschließenden Austausch an Angelis’ Bericht immer wieder an. „Der Gütersloher müsste aber offener für solche Konzepte werden“, zeigte sich ein Teilnehmer nachdenklich.

Manches Angebot ist nach wie vor wenig bekannt

Und manches Angebot scheint unter den Diskutierenden wenig bekannt: die Stadtbibliothek mit ihrem inspirierenden Spektrum und die Weberei mit ihren räumlichen sowie programmatischen Möglichkeiten zum Beispiel.

„Es gilt, diese Orte gut zu bespielen. Wenn es mehr Menschen in die Stadt zieht, müssen wir uns wegen Überschneidungen und Konkurrenz keine Sorgen machen“, verspricht Sandra Causemann. Sie ist tätig als Referentin für den Digitalen Wandel bei der Stadt Gütersloh und war gleichzeitig Moderatorin des Denklabors am Freitag.