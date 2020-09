17-Jähriger will Bäckerei überfallen

Gütersloh (gl) - Ein 17-jähriger Jugendlicher soll am Freitag versucht haben, eine Bäckerei an der Viktoriastraße zu überfallen. Er hatte gegen 17.15 Uhr bei der Mitarbeiterin zunächst ein Brötchen bestellt und auch bezahlt. Danach verweilte er noch einige Minuten in der Filiale.