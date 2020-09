Willkommen im Gütersloher Michaelispark

Gütersloh (din) - Eine Michaeliskirmes kann in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in Gütersloh nicht stattfinden. Das Infektionsrisiko gilt bei Massenveranstaltungen als zu groß. Stattdessen öffnet am Donnerstag, 1. Oktober, auf dem Marktplatz unter strengen Sicherheitsauflagen ein Freizeitpark.