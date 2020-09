Gütersloh (din) - Einige Beschäftigte des Warenhauses Karstadt am Berliner Platz, das zum 31. Januar schließen soll, haben die Hoffnung bis zuletzt nicht aufgeben wollen. In einer Betriebsversammlung nahm der Vorsitzende des Betriebsrats, Ertac Ekinci, ihnen am Mittwoch diese Hoffnung.