Gütersloh (gl) - Zivile Fahnder der Bundespolizei haben vergangene Woche Mittwoch zwei Diebinnen auf frischer Tat in der Gütersloher Innenstadt ertappt. Das berichtet die Polizei Gütersloh am Dienstag. In einem beschleunigten Verfahren wurden die Frauen zu Geldstrafen verurteilt.