„Steigende Infektionszahlen und neue Hot-Spots in NRW, ebenso wie die aktuellen Absagen in den umliegenden Gemeinden und in sehr vielen weiteren Städten in Deutschland führten nun auch in Gütersloh zu dem Entschluss, den diesjährigen Weihnachtsmarkt abzusagen“, heißt es in einer Mitteilung von Gütersloh Marketing. Mit der Stadtverwaltung und der Werbegemeinschaft habe man intensiv nach Lösungen gesucht, den Weihnachtsmarkt in ähnlicher Art und Weise wie in den Vorjahren durchführen zu können.

Er sei immer von einer „Atmosphäre der heimeligen Beengtheit“ geprägt gewesen. Genau diese Enge sei es aber, die nun mit Blick auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung den Weihnachtsmarkt unmöglich mache. „Die Raumsituation auf dem Berliner Platz mit den benötigten Rettungs- und Zufahrtswegen ebenso wie der corona-bedingt ebenfalls erhöhte Platzbedarf des beliebten Wochenmarktes lassen leider keine andere Entscheidung zu“, teilte GTM mit.

In den nächsten Wochen werde man versuchen, ein alternatives Konzept umzusetzen, „um trotzdem ein hohes Maß an weihnachtlicher Stimmung in die Stadt zu bringen“. Mit schönen Dekorationen, vielen Lichteffekten und temporären kleineren Aktionen werde die eine oder andere Überraschung zu erwarten sein. „Und vielleicht ist eine kleine Anzahl an Ständen verteilt über die Innenstadt ja doch noch möglich.“ Genauere Informationen zur weiteren Ausgestaltung könnten aber erst in den nächsten Wochen gegeben werden und seien stark abhängig von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens.

Die Gütersloher Weihnachtsmarkt hat in der Vergangenheit weniger durch ein ausgeprägtes Warenangebot Besucher angezogen, sondern vielmehr als Treffpunkt in der Weihnachtszeit gedient und als Zwischenstopp bei den Weihnachtseinkäufen. Außerdem waren am Bühnenprogramm stets viele Gütersloher Gruppen beteiligt, was ebenfalls zu einer höheren Frequenz führte.