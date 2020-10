Er komme gerade aus der letzten Besprechung mit den Schaustellern. Alle hätten sich zufrieden über den Verlauf des Kirmesparks geäußert.

Regelmäßige Kontrollen

Manuel Schneider hatte sich gemeinsam mit seinem Vater August Schneider als Kirmes-Chef dafür eingesetzt, trotz Corona-Pandemie eine Michaeliskirmes unter besonderen Voraussetzungen zu organisieren – und die Genehmigung erhalten. Insgesamt 53 Beschicker durften ihre Fahrgeschäfte und Verkaufswagen auf dem Marktplatz aufbauen. Unter strengen Hygieneregeln lief der Betrieb im umzäunten Bereich. „Mitarbeiter des Ordnungsamts haben regelmäßig kontrolliert, ob alle Vorgaben eingehalten werden“, sagt Schneider. Es habe keine Beanstandungen gegeben. „Das ist ja auch in unserem Sinn“, betont er. Es sei nicht abzusehen, dass sich die Situation schnell ändere. „Und wenn wir noch einmal unter Coronabedingungen einen Kirmespark ausrichten wollen, können wir es uns nicht leisten, die Regeln nicht einzuhalten.“

Besucherkapazität an einigen Tagen ausgeschöpft

In den ersten Tagen sei die Kapazität für die zugelassene Besucherzahl voll ausgeschöpft worden, erklärt Schneider. 1500 Personen hätten gleichzeitig auf das Gelände gedurft. Die Besucher mussten sich am Eingang registrieren. In den folgenden Tagen sei die Zahl der Gäste etwas zurückgegangen, vor allem an den drei Regentagen. Auch die Besucher hätten sich gefreut, dass der Kirmesbetrieb wieder angelaufen sei. „Das haben mir einige Besucher persönlich gesagt“, erzählt der Schausteller. Er fährt in dieser Woche nach Lippstadt, zum Herbstvergnügen. „Das findet unter den gleichen Bedingungen statt, wie der Kirmespark hier in Gütersloh.“