Schwellenwert von 35 überschritten

Gütersloh (WB/ef). Der Kreis Gütersloh hat diesen Mittwoch als erster Kreis in der Region den wichtigen Schwellenwert von 35 Corona-Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen (Inzidenzwert) überschritten. Damit greifen nun erste Maßnahmen, die den Alltag vieler Menschen mehr als bisher einschränken. In Bielefeld liegt der Wert knapp unter dem Schwellenwert bei 34,8 .

Von Westfalen-Blatt