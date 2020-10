Polizei sucht Tankstellenräuber

Die zwei bislang unbekannten Männer sollen am Freitag vergangener Woche die Kassiererin der Autobahntankstelle am Brockweg in Gütersloh Geld gefordert haben. Nach der Übergabe hauten sie ab. Die Polizei setzte bei der Suche nach den Tätern sogar einen Hubschrauber ein - ohne Erfolg.

Wer hat diese Männer gesehen? Foto: Polizei

Derzeitigen Ermittlungen zufolge werden den Männern zwei weitere Raubstraftaten vorgeworfen. Die Täter stehen im Verdacht, nur wenige Stunden vor dem Raub in Gütersloh eine Tankstelle in Bochum überfallen zu haben. Zudem wird ihnen ein Raub auf eine Autobahntankstelle in Dormagen an der Autobahn A57 am Montag, 12. Oktober, vorgeworfen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise und Angaben zu den Männern nimmt die Polizei Gütersloh unter Tel. 05241/869-0 entgegen.