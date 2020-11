64 Patienten in stationärer Behandlung

Im Kreis Gütersloh waren zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 4502 laborbestätigte Coronainfektionen erfasst. Das sind 106 Fälle mehr als am Vortag. 3707 Personen (Vortag: 3654) gelten davon als genesen. 773 (720) sind noch infiziert. Die Covid-19-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner betragen für den Kreis Gütersloh 193,2 (180,6).

Von den 773 noch infizierten Personen befinden sich 709 in häuslicher Isolation. Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden derzeit 64 Patienten (55) stationär behandelt. Davon müssen 8 Personen (6) intensivmedizinisch versorgt werden. 7 Personen müssen beatmet werden (4). Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Gütersloh 22 Personen an oder mit Covid-19 gestorben. Der Krisenstab des Kreises Gütersloh ist derzeit in Gesprächen mit den vier Krankenhäusern zur Erweiterung der Aufnahmekapazitäten von Corona-Patienten.

Borgholzhausen:

11 aktive Fälle (+2), insgesamt 56 gemeldete Infektionsfälle seit März.

Gütersloh:

233 aktive Fälle (+11), drei Verstorbene, insgesamt 1338 Infektionen.

Halle:

34 aktive Fälle (+1); fünf Verstorbene, insgesamt 133 Infektionen.

Harsewinkel:

64 aktive Fälle (+7), ein Verstobener, 228 Infektionen insgesamt.

Herzebrock-Clarholz:

43 aktive Fälle (+4); ein Verstobener, insgesamt 223 Infektionen.

Langenberg:

10 aktive Fälle (-3), insgesamt 122 Infektionen.

Rheda-Wiedenbrück:

107 aktive Fälle (+6), insgesamt 1278 Infektionen.

Rietberg:

48 aktive Fälle (-2), insgesamt 278 Infektionen.

Schloß Holte-Stukenbrock:

40 aktive Fälle (-6), ein Verstorbener, insgesamt 157 Infektionen.

Steinhagen:

27 aktive Fälle (unverändert); acht Verstorbene, insgesamt 136 Infektionen.

Verl:

57 aktive Fälle (-2), insgesamt 271 Infektionen.

Versmold:

28 aktive Fälle (unverändert), insgesamt 108 Infektionen.

Werther:

18 aktive Fälle (-3), drei Verstorbene, insgesamt 68 Infektionen.

Seit Montag, 19. Oktober 2020, ist der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Seitdem befindet sich der Kreis Gütersloh in der Gefährdungsstufe 2 per Allgemeinverfügung.

Neue Regeln ab 2. November 2020

Am 2. November 2020 sind bis Ende des Monats bundesweit verschiedene Regeln in Kraft getreten. Hier ein Auszug:

Kontakte:

In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen – maximal zehn Personen. Private Feiern in Wohnungen werden als „inakzeptabel“ bezeichnet.

Gastronomie:

Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen. Erlaubt sind weiter Lieferdienste und Essen zum Mitnehmen. Auch Kantinen dürfen öffnen.

Freizeit:

Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Saunen, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und Bordelle. Alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt.

Sport:

Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Der Amateursportbetrieb wird eingestellt, Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Individualsport, also etwa alleine oder zu zweit joggen gehen, ist weiter erlaubt. Profisport wie die Fußball-Bundesliga ist nur ohne Zuschauer zugelassen.

Tourismus:

Die Bürger sollen auf private Reisen, Tagesausflüge und Verwandtenbesuche verzichten – auch im Inland. Hotels, Pensionen und Campingplätze dürfen keine Touristen mehr aufnehmen.

Dienstleistungen:

Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil hier der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten oder Fußpflege sind möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet.

Supermärkte:

Der Einzelhandel bleibt geöffnet. Es gibt Vorschriften, wie viele Kunden gleichzeitig im Geschäft sein dürfen.

Bildung:

Schulen und Kindergärten bleiben offen. Genauso Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Arbeit:

Überall, wo das möglich ist, soll wieder von zuhause gearbeitet werden. Firmen: Betriebe, Selbstständige und Vereine, die von den neuen Corona-Regeln besonders betroffen sind, bekommen große Teile ihres Umsatzausfalls ersetzt.

Risikogruppen:

In Krankenhäusern, Pflegeheimen, Senioren- und Behinderteneinrichtungen sollen zügig Schnelltests eingesetzt werden.