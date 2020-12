[AKTUALISIERT] Kreis Gütersloh (gl) - Einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Kreis Gütersloh am Mittwoch vermeldet. Es handelt sich um eine über 80-jährige Person aus Halle. Somit steigt die Zahl der Personen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, auf 48.