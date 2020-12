Von ihnen befinden sich 796 derzeit in häuslicher Isolation. Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden 72 (70) Patienten stationär behandelt, 9 (8) davon intensivmedizinisch versorgt. 7 (8) von ihnen müssen beatmet werden.

Von Freitag auf Samstag hat es zwei weitere Todesfälle gegeben: eine über 80-jährige Person aus Gütersloh und eine über 90-jährige in Schloß Holte. Von Samstag auf Sonntag ist zudem eine über 80-jährige Person aus Rietberg gestorben. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 56 Menschen im Kreis Kreis an oder mit Covid-19 verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut RKI am Sonntag bei 190,2 (Vortag: 187,2).

Die einzelnen Zahlen für die Kommunen im Kreis:

Borgholzhausen:

10 aktive Fälle, kein Neuinfizierter, ein Gesundeter (im Vergleich zum Vortag), keine Toten (insgesamt), 99,60 Sieben-Tage-Inzidenz, insgesamt 102 gemeldete Infektionsfälle seit März.

Gütersloh:

304 aktive Fälle, 45 Neuinfizierte, 22 Gesundete (im Vergleich zum Vortag), 13 Verstorbene, 244 Sieben-Tage-Inzidenz, insgesamt 2445 Fälle.

Halle:

38 aktive Fälle, 1 Neuinfizierter im Vergleich zum Vortrag, 3 Gesundete im Vergleich zum Vortag, 138,6 Sieben-Tages-Inzidenz, 7 Verstorbene, insgesamt 282 Fälle.

Harsewinkel:

41 aktive Fälle, 5 Neuinfizierte, 2 Gesundete, 2 Tote, 115,9 Sieben-Tage-Inzidenz, insgesamt 418 Fälle.

Herzebrock-Clarholz:

38 aktive Fälle, 3 Neuinfektionen, 5 Gesundete, 5 Tote, 149,6 Sieben-Tage-Inzidenz, insgesamt 365 Infektionsfälle.

Langenberg:

16 aktive Fälle, 4 Neuinfektionen, 2 Gesundete, 1 Verstorbener, 196,3 Sieben-Tage-Inzidenz, insgesamt 172 Infektionsfälle.

Rheda-Wiedenbrück:

125 aktive Fälle, 9 Neuinfizierte, 13 Gesundete, 6 Verstorbene, 169,5 Sieben-Tage-Inzidenz, insgesamt 1876 Fälle.

Rietberg:

67 aktive Fälle, 12 Neuinfizierte, 3 Gesundete, 1 Verstorbener , 198,5 Sieben-Tage-Inzidenz; insgesamt 511 Infektionsfälle.

Schloß Holte-Stukenbrock:

87 aktive Fälle, 9 Neuinfizierte, 7 Gesundete, 3 Verstorbene , 286,1 Sieben-Tage-Inzidenz, insgesamt 399 Infektionsfälle.

Steinhagen:

20 aktive Fälle, 3 Neuinfizierte, 6 Gesundete, 9 Verstorbene, 92,4 Sieben-Tage-Inzidenz, insgesamt 269 Fälle.

Verl:

78 aktive Fälle, 25 Neuinfizierte, 4 Gesundete, 5 Verstorbene, 238,7 Sieben-Tage-Inzidenz, insgesamt 555 Fälle.

Versmold:

35 aktive Fälle, 1 Neuinfizierter, 2 Gesundete, 1 Verstorbener, 114,5 Sieben-Tage-Inzidenz, insgesamt 278 Fälle.

Werther:

9 aktive Fälle, 1 Neuinfizierter, kein weiterer Gesundeter, 3 Verstorbene, 52,7 Sieben-Tage-Inzidenz, insgesamt 119 Fälle.