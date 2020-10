Inzidenzwert nähert sich der 100er-Marke

Kreis Gütersloh (AKTUALISIERT) - Der Kreis Gütersloh meldet am Sonntag einen Inzidenzwert von 96,2. Am Tag zuvor hatte die Behörde noch 77,5 mit dem Coronavirus infizierte Personen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ausgewiesen. 3668 Infektionen gibt es seit Beginn der Epidemie.