Kreis überschreitet 5000er-Marke

Von den 5041 gelten 4137 (8. November: 4052) Personen als genesen und 879 (8. November: 899) als noch infiziert. Die Covid-19-Fälle der vergangenen 7 Tage/100.000 Einwohner betragen für den Kreis Gütersloh laut RKI am 9. November 198,9 (8. November: 192,1). Von den 879 noch infizierten Personen befinden sich 818 in häuslicher Isolation. Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden derzeit 61 Patienten (Vortag: 51) stationär behandelt. Davon müssen 10 Personen (Vortag: 10) intensivmedizinisch versorgt werden, 9 von ihnen werden beatmet (Vortag: 10) werden. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Gütersloh 25 Personen an oder mit COVID-19 verstorben.

Borgholzhausen:

7 aktive Fälle (-2 im Vergleich zum Vortag), insgesamt 58 Infektionen seit März.

Gütersloh:

291 aktive Fälle (-3), fünf Verstorbene, insgesamt 1533 Infektionen.

Halle:

41 aktive Fälle (-2), fünf Verstorbene, insgesamt 162 Infektionen.

Harsewinkel:

63 aktive Fälle (-11), ein Verstorbener, insgesamt 277 Infektionen.

Herzebrock-Clarholz:

49 aktive Fälle (-2), zwei Verstorbene, insgesamt 253 Infektionen.

Langenberg:

12 aktive Fälle (-1), insgesamt 132 Infektionen.

Rheda-Wiedenbrück:

168 aktive Fälle (= Vortag), insgesamt 1409 Infektionen.

Rietberg:

47 aktive Fälle (= Vortag), insgesamt 314 Infektionen.

Schloß Holte-Stukenbrock:

44 aktive Fälle (-3), ein Verstorbener, insgesamt 192 Infektionen.

Steinhagen:

41 aktive Fälle (+2), acht Verstorbene, insgesamt 166 Infektionen.

Verl:

70 aktive Fälle (+4), insgesamt 331 Infektionen.

Versmold:

39 aktive Fälle (-1), insgesamt 141 Infektionen.

Werther:

7 aktive Fälle (-1), drei Verstorbene, insgesamt 73Infektionen.

Neue Regeln seit 2. November 2020

Am 2. November 2020 sind bis Ende des Monats bundesweit verschiedene Regeln in Kraft getreten. Hier ein Auszug:

Kontakte:

In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen – maximal zehn Personen. Private Feiern in Wohnungen werden als „inakzeptabel“ bezeichnet.

Gastronomie:

Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen. Erlaubt sind weiter Lieferdienste und Essen zum Mitnehmen. Auch Kantinen dürfen öffnen.

Freizeit:

Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Saunen, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und Bordelle. Alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt.

Sport:

Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Der Amateursportbetrieb wird eingestellt, Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Individualsport, also etwa alleine oder zu zweit joggen gehen, ist weiter erlaubt. Profisport wie die Fußball-Bundesliga ist nur ohne Zuschauer zugelassen.

Tourismus:

Die Bürger sollen auf private Reisen, Tagesausflüge und Verwandtenbesuche verzichten – auch im Inland. Hotels, Pensionen und Campingplätze dürfen keine Touristen mehr aufnehmen.

Dienstleistungen:

Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil hier der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten oder Fußpflege sind möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet.

Supermärkte:

Der Einzelhandel bleibt geöffnet. Es gibt Vorschriften, wie viele Kunden gleichzeitig im Geschäft sein dürfen.

Bildung:

Schulen und Kindergärten bleiben offen. Genauso Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Arbeit:

Überall, wo das möglich ist, soll wieder von zuhause gearbeitet werden. Firmen: Betriebe, Selbstständige und Vereine, die von den neuen Corona-Regeln besonders betroffen sind, bekommen große Teile ihres Umsatzausfalls ersetzt.

Risikogruppen:

In Krankenhäusern, Pflegeheimen, Senioren- und Behinderteneinrichtungen sollen zügig Schnelltests eingesetzt werden.