Der Anteil der Infektionen im Zusammenhang mit Reisen hat sich seit dem Ende der Sommerferien auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Dafür ist die Zahl der anderen Fälle gestiegen. „Der bundesweite Trend zeichnet sich damit auch auf Kreisebene ab“, heißt es in einer Mitteilung.

Kontaktpersonenmanagement:

Speziell für die Kreisverwaltung Gütersloh und ihre Kommunen ist Corona ein Dauerthema, das jetzt in der dritten Welle präsent ist. Durch den Sommerpeak der Infektionen in der Fleischbranche fehlten die Wochen für Urlaub, Überstundenabbau und Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Die Menschen in der Abteilung Gesundheit arbeiten nach wie vor auf Hochtouren, um alle Kontaktpersonen nachzuverfolgen. 65 neue Stellen sind bereits durch den Kreistag für die Abteilung Gesundheit genehmigt worden, von denen rund 50 inzwischen besetzt sind. Für die anderen läuft das jeweilige Personalauswahlverfahren. Aus anderen Abteilungen der Verwaltung wurden erneut Mitarbeiter abgeordnet – aktuell sind weitere 50 Personen abgeordnet im Corona-Einsatz.

Bürgerhotline:

600 Anrufe gingen am Montag in der Bürgerhotline ein. Diese werden aktuell an neun Apparaten angenommen und bearbeitet. „Leider sind darunter auch immer wieder Bagatellfragen, die man sich selbst beantworten könnte. Dazu wird auf die Corona-Seite des Kreises verwiesen“, schreibt die Behörde.

Verzögerungen:

Aufgrund der vielen Abordnungen in den Coronaeinsatz kann die Kreisverwaltung nicht mehr überall die gewohnte Schnelligkeit in der Dienstleistung erbringen. Beispielsweise dauern Bauanträge länger, weil die Zuarbeit aus anderen Fachabteilungen langsamer vonstatten geht. Ebenso ist die Rückmeldung an die Kommunen verzögert. In der Wasserwirtschaft wird stärker nach Priorität und nicht mehr nach Eingangsdatum entschieden.