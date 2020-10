Spieleautor signiert Ersttagsbriefe

Wegen Corona finden die Spieltage diesmal nur virtuell im Internet statt. Für Rosenberg doppelt schade, weil er den vielen Fans nur allzu gern seine neuen Schöpfungen an Ort und Stelle vorgestellt hätte.

Es handelt sich um das Landwirtschaftsspiel Hallertau, das Familienspiel New York Zoo und das Legespiel Sagani. Um diese und andere Neuheiten unter die Lupe zu nehmen, können Interessenten die Seite www.spiel.digital/de besuchen und ihr kostenloses Ticket für die virtuelle Messe ab Donnerstag lösen.

Wenn die Massen in die Messehallen strömen, beginnt für Uwe Rosenberg normalerweise eine stressige Zeit. In kleinen Räumen stelle er Redakteuren die Prototypen seiner Spiele im Minutentakt vor, so der 50-Jährige. Und die Fans warteten schon, um sich erworbene Spiele von ihm signieren zu lassen oder Fragen zu unterschiedlichen Titeln zu stellen. Was die Selfies angehe, gebe es eine „krasse Entwicklung“, bemerkt der vierfache Familienvater. „Waren es vor zwei Jahren noch sechs Besucher, die sich mit mir ablichten wollten, stieg die Zahl im Jahr darauf schon auf 300.“

Auch wenn die Messehallen zu bleiben – die Stimmung bei den Spieleverlagen ist nicht schlecht. „Erst hatte die Branche mit Einbußen gerechnet, aber es kam anders herum“, sagt Uwe Rosenberg zu den Umsatzzuwächsen in Höhe von mehr als 20 Prozent seit Beginn der Corona-Pandemie. Somit darf der Autor dem Verkaufsstart seiner jüngsten Werke optimistisch entgegenschauen.

Schafe sterben natürlich

Hallertau ist eine Kulturlandschaft in der Mitte Bayerns und der Name des sich gerade im Druck befindlichen Expertenspiels aus dem Hause Rosenberg. Und weil sich der herausgebende Verlag Lookout-Spiele ausgedacht hat, den ersten 500 Käufern einen offiziellen Ersttagsbrief mit Unterschrift des Autors beizufügen, signierte der gestern noch emsig. „Die Spieler bestellen Felder, entwickeln das Dorf, und die dort lebenden Schafe sterben eines natürlichen Todes“, beschrieb er mit trockenem Humor, wie es in seinem Hallertau zugeht.

Der Sprung über den großen Teich beschert indes einen Besuch im New York Zoo. Wer seinen Tierpark lückenlos füllt, hat gewonnen. Dazu müssen seine Erdmännchen, Pinguine, Flamingos, Polarfüchse und Kängurus aber ordentlich Nachwuchs bekommen, sonst wird es nichts mit dem Siegesjubel.

Bei den Brettspielen, die seit geraumer Zeit vermehrt auf den Tisch kommen, stellt Rosenberg zwei deutliche Trends fest. Beliebt seien Krimi- oder Escape-Spiele, bei denen die Spieler gemeinsam den Täter finden oder aus einer brenzligen Situation herausfinden müssten. Ein Spieleverlag habe sogar ein Thriller-Spiel mit App-Unterstützung herausgebracht. Und beim in Frankreich äußerst beliebten Detektivspiel MicroMacro seien die Teilnehmer aufgefordert, in einem Wimmelbild – aufgepasst! – 15 Leichen zu finden. Ganz schön gruselig.

Bald rollen die Würfel

„Dass Verlage eine Markenfamilie prägen wollen, ist eine zweite Strömung, die immer mehr Fahrt aufnimmt“, führt Uwe Rosenberg aus. Hört sich abstrakt an und ist es auch. Es geht um „Roll & Write“, also ums Würfeln und Aufschreiben. Der bekannteste Vertreter dieser Gattung ist Kniffel. Nach dem Willen der Verlage soll dieses Prinzip auf Elemente erfolgreicher Brettspiele übertragen werden. Uwe Rosenberg selbst will sich nach seiner Phase der Legespiele nun verstärkt Würfelvariationen widmen. Und im nächsten Projekt lautet das Thema Wirtschaft.