Was bei Symptomen zu tun ist

Was sind coronatypische Symptome?

Eine Infektion mit dem Coronavirus äußert sich laut kassenärztlicher Bundesvereinigung insbesondere durch Symptome wie Husten und Fieber. Auch eine neu aufgetretene Kurzatmigkeit kann auf eine Infektion hinweisen. Weitere Anzeichen sind der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn sowie Halskratzen, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit, Durchfall und Schüttelfrost.

Wo kann ich mich auf das Coronavirus testen lassen?

Tests sind bei Hausärzten möglich. Ohne vorherige telefonische Terminabsprache sollte man dort nicht aufkreuzen. Auch das Deutsche Rote Kreuz nimmt Testungen vor: montags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr an der Kaiserstraße 38 in Gütersloh, mittwochs von 12 bis 14 Uhr in der Alten Post in Verl sowie samstags von 10 bis 14 Uhr an der OWL-Arena in Halle.

Ist der Test kostenpflichtig?

Die Phase, in der sich alle Personen – egal ob mit Symptomen oder ohne – kostenlos testen lassen konnten, ist im Kreis Gütersloh beendet. Wer Anzeichen einer Infektion aufweist, für den fallen keine Kosten an.

Wann liegt das Testergebnis vor?

Das Testverfahren nimmt laut Bundesministerium für Gesundheit derzeit etwa vier bis fünf Stunden in Anspruch. Hinzu kommen die Transportzeit ins Labor, dort die Vorbereitungszeit und gegebenenfalls eine Wartezeit wegen hohen Probeaufkommens. In den meisten Fällen liegt ein Ergebnis innerhalb von 24 Stunden vor.

Wann muss ich mich in häusliche Quarantäne begeben?

Bis zum Erhalt des Testergebnisses sollte man sich in den eigenen vier Wänden, möglichst isoliert von anderen Bewohnern, aufhalten. Eine häusliche Quarantäne wird laut Gesundheitsministerium NRW behördlich angeordnet, wenn ein hohes Risiko besteht, dass man sich angesteckt hat. Das ist gegeben, wenn man innerhalb der vergangenen zwei Wochen engen Kontakt mit Covid-19-Infizierten hatte. Mehr als 700 Menschen stehen im Kreis Gütersloh aktuell unter häuslicher Quarantäne, 198 davon sind infiziert. Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss sich ebenfalls isolieren – es sei denn, er legt einen negativen Coronatest vor, der nicht älter als 48 Stunden ist. Eine Übersicht über die Risikogebiete gibt es unter www.rki.de.

Wie lange dauert die häusliche Quarantäne für Infizierte?

Maßgebend ist das, was die zuständige Behörde anordnet. Auf 14 Tage ist die Isolierung in den eigenen vier Wänden festgesetzt. Teuer wird es, wenn gegen diese Quarantäneregeln verstoßen wird: Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro geahndet werden.

Lassen sich Grippe- und Coronavirussymptome voneinander unterscheiden?

Hinweise auf beide Erkrankungen können sich ähneln. Daher empfiehlt das Land NRW Grippeschutzimpfungen, gerade für Personen, die zur Risikogruppe zählen.

Was müssen Arbeitnehmer beachten?

Wer aufgrund des Infektionsschutzgesetzes einem Tätigkeitsverbot unterliegt und zum Beispiel durch häusliche Quarantäne einen Verdienstausfall erleidet, ohne krank zu sein, erhält grundsätzlich eine Entschädigung.

Was kann ich tun, um mich und andere zu schützen?

Persönliche Kontakte einschränken; 1,5 bis 2 Meter Abstand zu anderen Menschen einhalten; Mund-Nasen-Schutz tragen, wo viele Personen versammelt sind; regelmäßig und gründlich die Hände waschen; husten und niesen in die Armbeuge.