Der Abriss markiert das Ende eines Stücks Jugendkultur in Gütersloh. Wie berichtet, hat die Bauträgergemeinschaft Geno/G eins das 2008 leerstehende Gebäude an der Kaiserstraße im vergangenen Jahr von der Stadt gekauft. Ebenso eine Fläche hinter dem ehemaligen Altenheim an der Friedrich-Ebert-Straße. Die Bauträgergemeinschaft baut auch das Kaiserquartier an der Eickhoffstraße. Das ehemalige Altenheim hat ein privates Investorenpaar gekauft. Nach bisherigen Angaben sollen darin so genannte Mikroappartements entstehen. Das markante Äußere muss erhalten bleiben. Diese Auflage wurde nach Angaben der Stadtverwaltung beim Verkauf gemacht.

Wohnbebauung ist vorgesehen

Stadt und Bauträger hatten zunächst überlegt, das ehemalige Jugendzentrum zu erhalten. Nach einer Prüfung der Substanz wurde dieses Vorhaben aber verworfen. Detaillierte Pläne für den Neubau, der auf dem später freigeräumten Grundstück entstehen soll, wurden noch nicht vorgestellt. Die Vorgabe der Stadt sieht Wohnbebauung vor, ein Drittel davon wird öffentlich gefördert.

Integration im Jugendzentrum

Die Hochzeit des Jugendzentrums lag in den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren. Dort trafen sich Jugendliche aller Nationalitäten. Für Jugendzentrumsleiter Günter Klauke war Integration ein wichtiges Thema. Im Treffpunkt an der Kaiserstraße kamen deutsche Jugendliche in Kontakt zu jungen Italienern, Griechen, Spaniern und Portugiesen.

Jazz-Größen kamen nach Gütersloh

Nach dem Umzug des Jugendzentrums in die Weberei wurde das Haus an der Kaiserstraße zur Pilgerstätte für Jazz-Fans. Josef Honcia, der das Jugendzentrum mit Klauke leitete, ließ seine Kontakte spielen. Er baute seine bereits etablierte Jazzreihe aus und holte namhafte Größen vor allem der US-Jazz-Szene ins Jugendzentrum. Und bis 2008 platzte der Saal im Jugendzentrum aus allen Nähten, wenn Josef Honcia wieder einen Star nach Gütersloh gelockt hatte.