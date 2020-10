Meisterkursus findet nur digital statt

Per Video tauschen sie sich untereinander aus und lernen sowohl in der Gruppe als auch in Einzeltrainings von renommierten Künstlern und Dozenten. Diesmal sind Mezzosopranistin Bernarda Fink, Stimmtrainer John Norris, der Tenor Julian Prégardien, die Regisseurin Martina Gredler sowie die Casting-Direktorin der Salzburger Festspiele, Evamaria Wieser dabei. Dieser Meisterkurs zeichnet sich dadurch aus, dass die Teilnehmer die Lerninhalte nicht nur am Bildschirm präsentiert bekommen, sondern sie in Form verschiedener Aktivitäten umsetzen. So werden die Operntalente vor der eigenen Web-Kamera singen, schauspielern sowie Bewegungs- und Sprechübungen absolvieren.

Mit Blick auf die wachsende Bedeutung digitaler Kanäle erhalten sie zudem Trainings, Workshops und Beratungen zur Nutzung von Streamingplattformen und Social-Media-Kanälen sowie zum kreativen Umgang mit audiovisuellen Online-Präsentationsformaten.

Nachwuchssänger aus Teilnehmerkreis des 2019er-Wettbewerbs

Im Laufe der nächsten Woche erarbeiten sie darüber hinaus einen gemeinsamen Musikfilm, der ab Mitte November im Internet unter www.neue-stimmen.de zu sehen sein wird. Die Nachwuchssänger stammen alle aus dem Teilnehmerkreis des 2019er-Wettbewerbs, wurden von der Jury aber als besonders förderungswürdig eingestuft. Das gilt für den kanadischen Tenor Britten Spencer ebenso wie für den US-Bariton Ian Burns, den serbischen Bassbariton Adrian Daleore und seinen deutsch-amerikanischen Kollegen Gabriel Rollinson und den aus Deutschland kommenden Bariton Jakob Kunath.

Zu den Meisterkursus-Sängerinnen gehören die Mezzosopranistinnen Kayleigh Decker (USA), Aebh Kelly (Irland) und Marvic Monreal (Malta) sowie die Sopranistinnen Kathrin Hottinger (Schweiz), Matilda Sterby (Schweden) und Marta Kristin Fridriksdottir (Island). Um den persönlichen Austausch zwischen den jungen Sängern auch im digitalen Format so eng wie möglich zu gestalten, kommt den sozialen Aktivitäten eine große Bedeutung beim Meisterkursus zu. Jeder Unterrichtstag beginnt daher mit einem gemeinsamen Warm-up und endet mit einem lockeren digitalen Beisammensein in der Gruppe. Dabei können die jungen Talente ihre Kursus-Erfahrungen austauschen, Besonderheiten aus ihren Heimatländern miteinander teilen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln.

Format bietet Chancen

„Gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten ist es wichtig, junge Sänger und Sängerinnen zu unterstützen und ihnen Raum und Gelegenheit zu geben, mit- und voneinander zu lernen“, betont Mezzosopranistin Bernarda Fink, die erstmals als Dozentin beim Meisterkursus Neue Stimmen agiert. „Diese neue Form des Coachings verspricht wertvolle Erkenntnisse für die Nachwuchsförderung im Opern- und Konzertbereich.“

Fink kam als Tochter slowenischer Eltern in Buenos Aires zur Welt und erhielt ihre Gesangsausbildung am dortigen Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Sie feierte große Erfolge an den wichtigsten Opernhäusern Europas und in ihrer argentinischen Heimat. Viele ihrer mehr als 50 Aufnahmen wurden mit Preisen wie dem Diapason d’Or oder einem Grammy ausgezeichnet. Fink zählt mit ihrem breiten Repertoire vom Barock bis ins 20. Jahrhundert zu den gefragtesten Konzert- und Liedsängerinnen und hat mit bedeutenden Orchestern und namhaften Dirigenten wie Barenboim, Bychkov, Jansons oder Rattle zusammengearbeitet.