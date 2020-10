Henze-Preis für einen Provokateur

Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und Jury-Vorsitzender, überreichte dem 50-jährigen Nonkonformisten die Auszeichnung. So wie der Namensgeber Henze Maßstäbe in der Musikgeschichte gesetzt habe, liefere auch Hoffmann vielseitige Kompositionsansätze und habe dadurch eine eigenständige Klangsprache entwickelt, lobte Löb. „Die Originalität Ihres kompositorischen Schaffens, das teilweise experimentelle Züge trägt, vielfach aber auch neue Wege für traditionelle Instrumente und Besetzungen beschreitet, ist nicht selten von

einer Leichtigkeit und einem ironisch-humorvollen Umgang mit Klängen geprägt, die höchst ansprechend sind, ohne beliebig zu werden.“

Der LWL-Direktor listete Genres und Besetzungen von Hoffmanns Kompositionen auf und nannte als prägende Besonderheiten die Werke: „Waidmanns Ruf und Widerhall“, ein Stück für elektroakustische Klänge von Vogelpfeifen und Wildlockern mit Textpassagen aus dem Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens, sowie „Das geliehene Ohr“, das Hoffmann für ein Bratschen-Sextett geschrieben hat.

Mit dem Henze-Preis gewürdigt zu werden, empfand der Komponist, der unter dem Pseudonym Pierre Ampère auch als Gitarrist auftritt, als „Balsam für die Seele“. Denn „als Künstler im Bereich Neue Musik muss man schon einiges einstecken“, gestand Hoffmann im Gespräch mit dem Musikwissenschaftler, Gitarristen und Jurymitglied Dr. Fabian Hinsche. Launig gab der Komponist Einblicke in seine in Bielefeld verbrachte Kindheit, in Wanderjahre und Werke. Spitzbübisch berichtete er von seinen persönlichen Mikro- und musikalischen Makrokosmos. Und von Erfahrungen, die ihn bis heute animieren, Grenzen zu sprengen. Das macht Hoffmann gern auch mal mit einer Portion „romantischer Ironie“. Er komponiere aber nicht, um Kalauer zu servieren, stellte er klar, sondern nutze den Witz als Zuspitzung musikalischer Formen.

Schleifers Methoden und Überraschungen für Erwachsene mit erheblichen Vorbehalten

Welche Klänge sich daraus entwickeln können, das offenbarte das Ensemble Praesenz. Nicht nur, dass sich dessen Mitglied Jan-Filip Tupa auf seinem Cello mit Hingabe streichend, zupfend und mit beiden Händen am Griffbrett und Korpus abarbeitend, den

extremen Anforderungen der durchaus doppeldeutig gemeinten Komposition „Schleifers Methoden“ widmete.

Zusammen mit Geigerin Biliana Voutchkova und Pianist Reto Staub stellte er auch „2EE – für Erwachsene, mit erheblichen Vorbehalten“ vor. Darin verarbeitet Hoffmann nicht nur die rigide Kunst- und Moralbewertung des katholischen Filmdienstes aus den 1950er-Jahren, sondern lässt auch die damaligen Musikhelden Bill Haley, Little Richard oder Jerry Lee Lewis zu Gehör kommen. Er zitiert sie zwar nicht, lässt aber deren unverkennbare Motive in Takt und Rhythmen einfließen. Da wird das Cello zum Jazz-Bass, die Violine zum Banjo und das Klavier webt alle Musikfetzen zu einem immer wieder überraschenden Klangteppich zusammen. Dagegen wirkten Henzes Violin-Serenade und die fünf Nachtstücke geradezu zahm.

