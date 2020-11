Gütersloh (WB/cm) -

Am Dienstagabend ist in der Gütersloher Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Strengerstraße brannte ein Imbiss in voller Ausdehnung. Zwei Menschen wurden ersten Informationen zufolge verletzt.

Von