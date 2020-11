Gütersloh (din) - Nach gut 15 Monaten Bauzeit und Einbahnstraßenregelung wird die Verler Straße in Spexard am Freitag, 13. November, wieder freigegeben. Das kündigte Alfons Buske, Leiter des Fachbereichs Tiefbau, am Dienstag im Planungsausschuss an. Restarbeiten seien dann noch zu erledigen.