Christiane Ziegele und Jürgen Behnke stehen damit gleichberechtigt an der Spitze der Fraktion. Die Neustrukturierung des Fraktionsvorsitzes sei erforderlich geworden, nachdem der bisherige Fraktionsvorsitzende Norbert „Nobby“ Morkes das Amt des Bürgermeisters angetreten habe, heißt es in einer Mitteilung der BfGT. „Die Idee einer gleichberechtigten Doppelspitze hatten wir bereits sehr schnell nach der Stichwahl“, erläutert Christiane Ziegele. „Nachdem wir fachliche Beratung zur Umsetzung dieser Idee eingeholt hatten, blieb nur noch die Frage zu klären, in welcher personellen Kombination diese Doppelspitze ausgestaltet werden würde“, ergänzt Jürgen Behnke.

Ideale Besetzung aus Erfahrung und neuen Ideen

„Jürgen Behnke und Christiane Ziegele sind die ideale Besetzung dieser wichtigen Position“, betont Sylvia Mörs. Sie ergänzten sich bei ihren Interessenschwerpunkten innerhalb der Ratsarbeit. Sie vereinten in der Doppelspitze die erfahrene Ratsfrau mit dem frischen Wind eines neu ins Amt gewählten Ratsherrn und unterstrichen nicht zuletzt die Gendergerechtigkeit, die der BfGT an der Spitze der Ratsfraktion besonders wichtig sei. Ziegele und Behnke betonen, sie freuten sich auf die Zusammenarbeit sowohl miteinander als auch in der gesamten, auf sieben Mitglieder angewachsenen Fraktion. „Wir wollen in den kommenden fünf Jahren ein offenes Ohr für die Bürger und Bürgerinnen haben und uns für die Belange aller Gütersloher einsetzen.“ Alle Bürger seien mit ihren Anliegen in der Geschäftsstelle (Unter den Ulmen 31, 05241/222772, E-Mail: info@bfgt.de) willkommen.

Langjährige Mitarbeit bei der BfGT

Christiane Ziegele ist Geschäftsführerin des Offenen Ganztags Isselhorst, dem Trägerverein des Offenen Ganztags der der Grundschule Isselhorst. Als BfGT-Vereinsmitglied ist sie seit 2009 im Rat. Verantwortung übernahm sie in der Ratsarbeit unter anderem als bildungs- und sozialpolitische Sprecherin. Jürgen Behnke ist seit kurzem im Ruhestand. Er war zuletzt Geschäftsführer der Getränkevertriebsgesellschaft in Bielefeld und davor lange Jahre als leitender nationaler Vertriebsdirektor für Christinen Brunnen tätig. In Gütersloh ist Jürgen Behnke unter anderem durch seine ehrenamtliche Vorstandstätigkeit für den Verkehrsverein Gütersloh bekannt und aus dem Vereinsvorstand der BfGT.