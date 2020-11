Am Freitag vor einer Woche seien in der Einrichtung Reihentestungen durchgeführt worden, erläuterte Klingert. Das Ergebnis: 15 der Bewohner seien mit dem Corona-Virus infiziert. Drei von ihnen würden im Krankenhaus behandelt. Es gehe ihnen den Umständen entsprechen gut, betonte Susann Klingert. Sie müssten nicht auf der Intensivstation behandelt werden. Die Bewohner der Einrichtung, die nicht in stationärer Behandlung seien, zeigten leichte Symptome. Einige seien symptomfrei. Zudem seien von insgesamt 23 Mitarbeitern von Krulls Hof 9 positiv getestet worden. Sie befänden sich in häuslicher Quarantäne, erklärt die Geschäftsleiterin. Die Mitarbeiter, deren Testergebnisse negativ ausgefallen seien, befänden sich in Arbeitsquarantäne. Das bedeute, sie dürften sich nur zwischen ihrem Arbeitsplatz und ihrer Wohnadresse bewegen und müssten sich an alle Quarantänevorgaben halten.

Weitere Tests in der kommenden Woche

Anfang der Woche solle eine weitere Testung durchgeführt werden, so Klingert. Dann werde entschieden, welche weiteren Maßnahmen notwendig seien. In der Hausgemeinschaft Krulls Hof leben Menschen mit Pflege und Betreuungsbedarf.