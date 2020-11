Ninorta Coban darf nicht verraten, ob sie in der aufgezeichneten Sendung jubeln durfte, doch wie anstrengend das ganze Drumherum war, schon. Auf einmal habe es bei ihr zu Hause geklingelt, und ihr Gegner im Battle habe in Begleitung eines Kamerateams vor der Tür gestanden, erzählt die Gütersloherin. Und das kurz vor Abfahrt zur Voice-of-Germany-Arena. Im Battle stehen beide Kandidaten gemeinsam auf der Bühne und performen ein Lied. Die vier Juroren entscheiden, wer weiterkommt.

Zehn Minuten zum Üben

„Was wir singen müssen, wird erst am Tag der Aufzeichnung verraten“, so Ninorta Coban. Dann sei man auf sich allein gestellt und Zeit zum Üben gebe es allenfalls zehn Minuten – vielleicht im Auto bei der Hinfahrt. Ninorta hatte sich nach ihrem erfolgreichen Auftritt in der ersten Runde für das Team des Sängers Mark Forster entschieden. „Obwohl viele nicht zu Mark wollten“, so die 27-Jährige. Bereut habe sie es nicht. „Wenn er da ist, nimmt er sich viel Zeit, gibt gute Tipps und macht sich über jeden Einzelnen Gedanken“, erzählt die Sängerin. Forster und seine Side-Coaches hätten sie zwischen den Drehtagen gesanglich weitergebracht. Sie schätze an der Sendung, dass der Gesang im Vordergrund stehe, betont die Casting-Kandidatin.

Vorbereitung im Fitness-Studio

„Ich war schon sehr nervös“, sagt Ninorta Coban über die Zeit vor der Entscheidung im Battle. Immerhin hatte sie sich mit ihrem Gegner Erwin Holm eine Vorbereitungsstrategie überlegt und durchgezogen: „Wir haben uns jeden Tag im Fitnessstudio getroffen und dort geprobt, so dass uns beim Auftritt nichts erschrecken kann.“ Es habe gewirkt, sagt Ninorta. „Auf der Bühne haben wir voll Power gegeben.“

Pappfiguren auf den Rängen

Um eine komplette Sendung zu produzieren, müsse an vier Tagen gedreht werden, sagt die 27-Jährige. Obwohl eine Riesenmenge von Leuten herumliefen, würden die Corona-Schutzmaßnahmen strikt eingehalten, betont sie. Auf den Zuschauerrängen wechselten sich die Sitze mit Pappfiguren und Personen aus einem Haushalt ab. Und welche Reaktionen hat die Gütersloherin bisher nach ihrem Auftritt erhalten? „Familie und Freunde haben mich schon immer bei meinem Traum unterstützt“, sagt Ninorta Coban. „Das ist jetzt noch mehr geworden, was mich glücklich macht.“