23 Jahre lang hat sich die Gütersloherin unermüdlich als Vorsitzende des Kreisverbands Gütersloh für die Belange von Kindern eingesetzt. Am 9. November ist sie im Alter von 83 Jahren gestorben.

1982 stieß Elvira Kramer, selbst Mutter von sechs Kindern, zum Kinderschutzbund. Nach einem Zeitungsaufruf meldete sie sich beim Kleiderladen des DKSB. Schon zwei Jahre später wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. Außer einem großen Maß an Erfahrung, Empathie und Intuition besaß sie keine weiteren formalen pädagogischen Voraussetzungen.

Zwischen 1983 und 2004 absolvierte sie 16 Fort- und Weiterbildungen von der Mitarbeiterführung und -beratung über die Unterstützung von Familien, den Umgang mit sexuellem Missbrauch bei Mädchen und Jungen, mit Vernachlässigung von Kindern bis hin zu Organisatorischem.

Zahlreiche Projekte gingen auf die langjährige Vorsitzende zurück. „Mein liebstes Kind ist noch immer die Spielstube. Hier haben bis jetzt viele Aussiedlerkinder spielerisch die deutsche Sprache erlernt und wurden so für den Regelkindergarten und die Schule gut vorbereitet“, sagte Elvira Kramer bei der Verleihung des Preises der Bürgerstiftung. Auch die 5000 Euro Preisgeld flossen in Deutschkurse für (Aussiedler-)Eltern, die ihre Kinder in die Spielstube brachten.

Außer Randstundenbetreuung in den Grundschulen war Eltern- und Familienbildung ein Schwerpunkt, den die Vorsitzende vorangetrieben hat. Später kam die Betreuung von Kindern aus Scheidungsfamilien hinzu, und die Mütterberatungsstelle zog beim DKSB ein. Elvira Kramer, geborene Rawald, war außerdem im Jugendwohlfahrtsausschuss der Stadt Gütersloh und im Landesvorstand des DKSB engagiert.

„Sie hat sich als unermüdliches Vorbild in ihrem jahrelangen bemerkenswerten Engagement immer mit Leib und Seele besonders aktiv für die hilfsbedürftigen Kinder eingesetzt, die selten im Blickpunkt stehen“, schreiben der Kreisvorsitzende Burkhard Martin und Geschäftsführerin Bettina Flohr in der Traueranzeige. Der frühere Vorsitzende des Landesverbands, Dieter Greese, nannte sie einst „Motor und Seele“ des DKSB Gütersloh. „Ich bewundere Sie, Sie sind Vorbild“, sagte der Bundesvorsitzende Heinz Hilgers 2007 beim 50-jährigen Bestehen des Kreisverbands.

Kramer selbst zitierte den Pädagogen Heinrich Pestalozzi: „Man muss das Elend nicht mit dem Maul, sondern mit den Händen anpacken.“ Und das tat sie mit Nachdruck und Bescheidenheit. Auf Wunsch der Verstorbenen findet keine, in diesen Corona-Zeiten ohnehin schwierige Abschiedsfeier statt. Sie wird in aller Stille beigesetzt.