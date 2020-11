„Die Bilder stammen aus dem Nachlass eines wohlhabenden Haushalts im Kreis Gütersloh“, sagte Detlef Jentsch dem WESTFALEN-BLATT. Die Startgebote lägen zwischen 800 und 6000 Euro.

Am Tag der Auktion können die Bilder von 12 Uhr an im Auktionshaus an der Verler Straße 1a besichtigt werden.

Die Versteigerung beginnt um 14 Uhr.