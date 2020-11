So eine schlecht geglättete neue Fahrbahn habe er noch nicht erlebt. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus. Einigen Nutzern ist es ähnlich ergangen, andere wie der Verfasser dieser Zeilen haben nichts bemerkt. Gleichwohl nahm diese Zeitung die Diskussion zum Anlass, bei der Stadt nachzufragen, ob es dafür eine Erklärung gibt.

In einer Stellungnahme bestätigt man im Rathaus, wer mit dem Auto über den 700 Meter langen neu ausgebauten Abschnitt fahre, der nehme eventuell hier und da „eine geringfügige Schaukelbewegung des Fahrzeugs“ wahr. „Das ist kein Baumangel, sondern das sorgt dafür, dass Regenwasser von der Straße über die Rinnen an den Bordsteinen abfließen kann“, erklärt Alfons Buske, Leiter des Fachbereichs Tiefbau. Die Verler Straße sei flach und besitze kein natürliches Längsgefälle. Das Regenwasser fließe von der Fahrbahn in die seitlichen Rinnen. Und damit es von dort in die Gullys weiterfließen könne, müsse ein abwechselndes Gefälle („hoch, runter, hoch, runter“) in den Rinnen zwischen den einzelnen Gullys geschaffen werden.

„Als sensibler Autofahrer nimmt man diese Aufeinanderfolge der sogenannten Hoch- und Tiefpunkte im Rinnenverlauf eventuell wahr, vor allem im Randbereich der Fahrbahn“, räumt Buske ein. Die Fahrbahn habe außerdem bei laufendem Verkehr in acht einzelnen Bauabschnitten asphaltiert werden müssen. An den Anschlussnähten seien geringfügige Unebenheiten praktisch unvermeidbar. Der Fachbereichsleiter betont: „Eine Straße zu bauen, ist keine industrielle Arbeit mit millimetergenauen Maßhaltigkeiten, sondern ein Handwerk mit entsprechenden Toleranzen.“

Einmal auf das Thema gestoßen, äußern sich bei Facebook auch Radfahrer zum Ausbau der Radwege. Etwa der ADFC-Vorsitzende Daniel Neuhaus: „Hier gibt es ein schönes Auf und Ab – da freut sich das Hinterteil.“ Die Befürchtungen im Vorfeld hätten sich allesamt bestätigt.

Demgegenüber erklärt Alfons Buske, von „Achterbahn“ auf dem neuen Radweg zu sprechen, wie es der ADFC jetzt in digitalen Netzwerken getan habe, entspreche in keiner Weise der Realität. Dabei bezieht sich der Tiefbauer auf die Pflasterung. Die Grünen hätten zwar im September 2019 noch beantragt, die Radwege zu asphaltieren. Der Planungsausschuss habe aber mehrheitlich dagegen gestimmt, weil die Ausschreibung schon gelaufen sei. Tatsächlich sei im Zuge des Neubaus des Radwegs glattes Betonsteinpflaster ohne Fase und mit geringer Fugenanzahl verlegt worden.

Allerdings bezieht sich der ADFC wohl auch auf die Absenkungen im Bereich von Grundstückszufahrten, die tatsächlich vorhanden sind.