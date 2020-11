Erster Heimatpreis wird zweigeteilt

Als Erstplatzierter soll der Dorf- und Heimatverein Isselhorst 3000 Euro bekommen. Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard erhält als Zweitplatzierte 2000 Euro. Wann und wo die Verleihung stattfinden wird, steht noch nicht genau fest.

Wie berichtet, hatte der Rat im Juni auf Antrag der FDP-Fraktion beschlossen, zunächst von 2020 bis 2022 jährlich einen Preis zum Thema „Heimat – Zukunft - Nordrhein-Westfalen: Wir fördern, was Menschen verbindet“ zu vergeben. Damit sollen sowohl lokales Engagement als auch nachahmenswerte Praxisbeispiele im Bereich Heimat gefördert und gewürdigt werden. Parteiübergreifend war man sich einig, dass eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat – auch vor dem Hintergrund der aktuellen Migrationsdebatte – wichtig sei. Die Mittel für das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro wurden beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW beantragt – und auch postwendend bewilligt.

Sieben Bewerber waren im Spiel

Bewerben konnten sich keine Einzelpersonen, sondern ausschließlich Körperschaften, Vereine und Organisationen, die sich für Fragestellungen zu den Begriffen Heimat und Identität, kulturelle Wurzeln sowie das Bewahren und Vermitteln von Traditionen engagieren, aber auch die Vielfalt des Themas befeuern oder aber – fokussiert auf Besonderheiten – vertiefen.

Sieben Bewerbungen hat es gegeben. Vier wurden als formal förderungswürdig eingestuft. Gleich zwei wählte die fünfköpfige Jury – Stadtmuseumsleiter Dr. Franz Jungbluth, Kulturfachbereichsleiterin Lena Jeckel, Stadtsprecherin Annette Blumenstein, der Historiker Eckhard Möller und die Ehrenamtskoordinatorin Elke Pauly-Teismann – nun als erste Träger des Gütersloher Heimatpreises aus.

So bekommen die engagierten Isselhorster die 3000 Euro unter anderem dafür, dass sich der dortige Heimatverein auch als Dorfverein verstehe. Man habe verstanden, dass eine gewisse Aktualität nötig sei, um heutzutage als Heimatverein bestehen zu können. Name und Aktionen belegen, dass es den Mitgliedern nicht nur um einen traditionellen Heimatbegriff gehe, sondern um die Weiterentwicklung des Stadtteils, damit Isselhorst auch in Zukunft lebenswert bleibe. Der Verein sei „fortschrittlich, zukunftsvisiert und offen für Neues“, heißt es in der Jury-Begründung. Und das machte sie unter anderem am Lokalanzeiger „Der Isselhorster“, am Dorf- und Entwicklungsplan sowie an den innovativen Isselhorster Stelen, die mit QR-Codes versehen wurden, deutlich.

Traditionen gut weitergedacht

2000 Euro erhalten die Spexarder St-Hubertus-Schützenbrüder, weil sie in diesem von Corona gebeutelten Jahr relativ kurzfristig einige spannende Projekte erdacht und umgesetzt haben. Darunter im Sommer ein alternatives Jugendlager und die aktuell wieder sehr wichtige Aktion „Hilfsspechte“. Und auch das erste Online-Schützenfest in der Region würdigte die Jury als innovativ und generationsübergreifend. Damit ruhe sich der Verein nicht auf seinen Traditionen aus, sondern denke sie zeitgemäß weiter.

Nicht hoch genug ein- und wertzuschätzen sei das Engagement der Kulturgemeinschaft Dreiecksplatz, die ebenfalls zu den formal zugelassenen Bewerbern um den Heimatpreis zählte. Sie hatte versucht, mit der seit 20 Jahren bestehenden „Woche der kleinen Künste“ als eigens entwickelte Kulturtradition zu punkten. Aber die Jury sah das „Pflichtkriterium der Erkennbarkeit von Bewahrung, Verständnis und Vermittlung von Traditionen“ als „nicht vollständig erfüllt“ an. Denn der Begriff Heimat beinhalte immer auch einen geschichtlichen Aspekt. Der Bewerbung fehle aber die Reflexion darüber, was der Verein zu den Themen Heimat und Traditionsbewahrung tue.

Und auch dem Heimatverein Spexard als viertem zugelassenen Bewerber gelang es mit seinem Projekt „Wimmelbuch“ letztlich nicht, den Begriff Heimat genug herauszustellen und damit den historischen Aspekt eines Heimatvereins gebührend hervorzuheben. Nichtsdestotrotz würdigte die Jury sowohl das Wimmelbuch als auch die lebendige Vernetzung des Vereins mit anderen sowie dessen großes Engagement für das Bauernhaus Spexard als Zentrum des Ortsteils.