100 neue Bäume am Straßenrand

Nötig sind die Maßnahmen laut Mitteilung des Grünflächenamts, weil hohe Temperaturen und die damit einhergehende zunehmende Trockenheit vielen städtischen Bäumen schwer zu schaffen machen. Laufend werden die Bäume auf ihre Verkehrssicherheit überprüft, geschädigte oder abgestorbene Bäume müssen gefällt werden. „Pro Jahr pflanzen wir, unterteilt in Frühjahrs- und Herbstpflanzung, 200 Bäume an den Gütersloher Straßen nach“, erklärt Helmut Barteldrees vom Fachbereich Grünflächen.

Nur deutsche Eiche kommt mit neuen Klimaverhältnissen klar

In der Vergangenheit wurden überwiegend heimische Bäume wie Eichen, Birken, Buchen, Linden, Hainbuchen oder Ahorne sowie ein paar südosteuropäische Arten wie Kastanien oder Platanen im Straßengebiet gepflanzt. Die sich verändernden Klimaverhältnisse setzen diesen Arten jedoch zu. Besonders die Buchen leiden. Sie benötigen ein gleichmäßiges, kühles Klima mit häufigen Niederschlägen. „Einzig die Eiche kommt mit den neuen Bedingungen relativ gut zurecht“, sagt Barteldrees. „Sie hat eine tief gehende Pfahlwurzel, dicke Rinde und derbes Laub. Ihr machen Hitze und Strahlungsintensität vergleichsweise wenig aus.“ Feldahorn sowie Hainbuche und Linde könnten sich mit Abstrichen ebenfalls weiterhin recht gut behaupten.

Mischkultur

Um die Straßenbäume für die Zukunft zu rüsten, setzt der Fachbereich in seinem Pflanzungskonzept jedoch weniger auf Eins-zu-eins-Nachpflanzungen, sondern vielmehr auf eine Artenvielfalt aus sogenannten Zukunftsbäumen, die aus trockenen und warmen Klimazonen stammen. Daher werden unter anderem Esskastanie, Zerreiche, Ungarische Eiche sowie Hopfenbuche ausgewählt. Aber auch der Eisenholzbaum und der Zürgelbaum aus dem asiatischen Bergland sowie der Amberbaum, der Flammenahorn und die Weiß-Esche aus Nordamerika. Welche Baumarten sich tatsächlich als besonders hitzeresistent und anpassungsfähig erweisen, lasse sich jedoch kaum vorhersagen, so Barteldrees. Um möglichen Totalausfällen entgegenzuwirken und weiterhin eine Durchgrünung zu erreichen, legt der Fachbereich Grünflächen an den Straßen Wert auf eine Mischkultur aus verschiedenen Baumarten, durch die zusätzlich auch die Schädlingsbelastung reduziert werden kann.

Baumsubstrat und Pilzmyzel

Bei den Neupflanzungen wird außerdem auf Hilfsmittel zurückgegriffen, um den jungen Bäumen einen optimalen Start zu ermöglichen: Nachdem die Wurzeln des alten, gefällten Baumes entfernt wurden, wird ein spezielles Baumsubstrat in das Pflanzloch eingefüllt. Dieses versorgt den noch jungen Baum in den ersten Jahren mit allen wichtigen Nährstoffen und besitzt ein hohes Wasserspeichervermögen. Außerdem wird ein baumspezifisches Pilzmyzel genutzt. „Gehölze leben von Natur aus in Symbiosen mit verschiedenen Pilzen, die sie bei der Wasser- und Nährstoffaufnahme unterstützen“, erklärt Barteldrees. „Durch die Zugabe bei der Pflanzung erhält der Baum einen Wachstumsvorsprung.“

Austrieb im Frühling

Zusätzlich zu den Baumpfählen, die die Bäume in den ersten Jahren im Boden verankern, erhalten die neu gepflanzten Bäume einen Gießring aus Kunststoff. Bis zu 100 Liter Wasser können dadurch langsam in den Wurzelbereich einsickern. Der Baumstamm wird mit einem pflanzenverträglichen Weiß-Anstrich versehen, der vor starker Sonnenerwärmung schützt und im Winter einen Schutz gegen Frostrisse bietet. Der Herbst und die Temperaturen im November eignen sich übrigens besonders gut als Pflanzzeit, betont der Fachbereich Grünflächen: Bis zum Frühjahr können die neu gesetzten Gehölze gut wurzeln, um im Frühling auszutreiben.