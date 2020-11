Gütersloh/Rietberg (gl) - Ein 49-jähriger Mann aus Rietberg ist am Dienstag an der Kiebitzstraße von einem anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft besteht keine Lebensgefahr.